Мессі перевершив гольове досягнення Пеле

glavcom.ua
Ліонель Мессі не втомлюється підкорювати нові вершини
фото: USA Today

Аргентинець вкотре довів майстерність у виконанні стандартів

Нападник американського «Інтера Маямі» Ліонель Мессі вийшов на друге місце в історії футболу за голами зі штрафних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на OneFootball.

Восьмиразовий володар «Золотого м'яча» залишив позаду Короля футболу Пеле. Легендарний бразилець за всю кар'єру оформив 70 голів прямими ударами зі штрафних. Натомість в активі Мессі тепер 71 такий м'яч.

Знакова подія сталася напередодні в регулярній першості заокеанської МЛС. «Інтер Маямі» гостював у «Нью-Йорк Сіті» та здобув нелегку перемогу (3:2). Другий м'яч у складі флоридців зі штрафного забив саме Мессі.

Рекордсменом світу за голами зі стандартів залишається інший бразилець – Жуніньйо Пернамбукано. Ексхавбек французького «Ліона» та низки інших команд оформив 77 голів зі штрафних. Він завершив кар'єру в 2013 році.

До слова, форвард іспанської «Барселони» Роберт Левандовскі побив віковий рекорд Ліги чемпіонів. Поляк став найстаршим автором дубля в плейоф турніру. Раніше досягнення належало знаменитому італійцю Філіппо Індзагі.

Нагадаємо, раніше «Інтер Маямі» з ювілеєм Мессі вилетів із Кубка чемпіонів через ретроправило. Регламент турніру для поєдинків плейоф досі послуговується правилом виїзного гола. Оскільки в гостях забив лише «Нешвілл», то й у чвертьфінал попрямували теннессійці.

Читайте також:

Читайте також

Ліонель Мессі не врятував команду від вильоту
«Інтер Маямі» з ювілеєм Мессі вилетів із Кубка чемпіонів через ретроправило
19 березня, 10:58
38-річний нападник «Інтер Майамі» Ліонель Мессі виступав за «Барселону» до 2021 року
Чи повернеться Мессі в «Барселону»? Відповідь президента клубу Лапорти
17 березня, 12:01
Сергій Кривцов провів кар'єру в трьох клубах
Грав із Мессі та був чемпіоном Європи: ексоборонець збірної України завершив кар'єру
9 березня, 10:22
Трамп і Мессі зустрілися в Білому домі
Трамп під час зустрічі з Мессі розповів про успіхи у війні з Іраном
6 березня, 10:31
Ліонель Мессі повернув Кубок світу до Аргентини в 2022 році
Мессі зробив відверте зізнання щодо зміни громадянства
25 лютого, 18:26
Ліонель Мессі зараз виступає за американський «Інтер»
Мессі може повернутися до чемпіонату Аргентини в 2027 році
5 лютого, 14:10

Новини

Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Сьогодні, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Сьогодні, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
