Мессі перевершив гольове досягнення Пеле

Аргентинець вкотре довів майстерність у виконанні стандартів

Нападник американського «Інтера Маямі» Ліонель Мессі вийшов на друге місце в історії футболу за голами зі штрафних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на OneFootball.

Восьмиразовий володар «Золотого м'яча» залишив позаду Короля футболу Пеле. Легендарний бразилець за всю кар'єру оформив 70 голів прямими ударами зі штрафних. Натомість в активі Мессі тепер 71 такий м'яч.

Знакова подія сталася напередодні в регулярній першості заокеанської МЛС. «Інтер Маямі» гостював у «Нью-Йорк Сіті» та здобув нелегку перемогу (3:2). Другий м'яч у складі флоридців зі штрафного забив саме Мессі.

Рекордсменом світу за голами зі стандартів залишається інший бразилець – Жуніньйо Пернамбукано. Ексхавбек французького «Ліона» та низки інших команд оформив 77 голів зі штрафних. Він завершив кар'єру в 2013 році.

До слова, форвард іспанської «Барселони» Роберт Левандовскі побив віковий рекорд Ліги чемпіонів. Поляк став найстаршим автором дубля в плейоф турніру. Раніше досягнення належало знаменитому італійцю Філіппо Індзагі.

Нагадаємо, раніше «Інтер Маямі» з ювілеєм Мессі вилетів із Кубка чемпіонів через ретроправило. Регламент турніру для поєдинків плейоф досі послуговується правилом виїзного гола. Оскільки в гостях забив лише «Нешвілл», то й у чвертьфінал попрямували теннессійці.