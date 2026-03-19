Лідер «Барселони» визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Нападник найбільше доклався до розгрому представника чемпіонату Англії

Вінгер іспанської «Барселони» Рафінья став найкращим футболістом за підсумками матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Бразилець разом із одноклубниками влаштував розгром англійському «Ньюкаслу» (7:2). Сам Рафінья двічі забив «сорокам». Також він по разу асистував Лопесу та Левандовскі.

У голосуванні зірка «Барси» випередив трьох конкурентів. Позаду Рафіньї опинилися нападник мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор, атакувальний хавбек лісабонського «Спортінга» Франсішку Трінкан і півзахисник англійського «Ліверпуля» Домінік Собослаї.

Загалом у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів Рафінья провів сім поєдинків. До свого активу нападник записав три мячі та дві результативні передачі. У попередній кампанії він став найкращим бомбардиром турніру (13 голів).

Raphinha takes Player of the Week! 👏@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/lzBVSPsHPQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2026

До слова, форвард «Барси» Роберт Левандовскі побив віковий рекорд Ліги чемпіонів. Поляк став найстаршим автором дубля в плейоф турніру. Він перевершив досягнення знаменитого італійського нападника Філіппо Індзагі.

Нагадаємо, днями Жоан Лапорта впевнено переміг на виборах президента «Барселони». Функціонер набрав 68,18 % голосів членів клубу. Тепер старий новий президент керуватиме «Барсою» ще щонайменше п'ять років.