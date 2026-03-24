Лідер «Челсі» визначився з кар'єрним пріоритетом – інсайдер

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Лідер «Челсі» визначився з кар'єрним пріоритетом – інсайдер
Енцо Фернандес зібрався в тепліші краї
фото: Reuters

Активний інтерес до зірки проявляв французький «Парі Сен-Жермен»

Півзахисник лондонського «Челсі» Енцо Фернандес марить переходом у мадридський «Реал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Бена Джейкобса.

Королівський клуб став пріоритетним варіантом продовження кар'єри для чемпіона світу. «Вершкові» наразі не склали остаточний перелік для підсилення середньої лінії. Натомість англійський гранд спокійно сприйме інтерес «Реала».

«Челсі» готовий вести перемовини щодо продажу Фернандеса. «Сині» впродовж тривалого часу намагаються пролонгувати контракт аргентинця. Утім, ці спроби поки не увінчалися успіхом.

Майбутнє хавбека на «Стемфорд Брідж» також залежить від персони головного тренера. Британська преса назвала Фернандеса головним опонентом ідей призначеного в січні Ліама Росеньйора. Якщо англієць продовжить роботу з «Челсі» в наступному сезоні, то аргентинський півзахисник утвердиться в бажанні змінити прописку.

У нинішньому сезоні Фернандес зіграв 46 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 12 голів і шість результативних передач. Контракт хавбека з лондонцями розрахований до літа 2032 року.

До слова, українець Андрій Лунін завершив переможне дербі Мадрида в особливому статусі. Воротар Андрій Лунін став капітаном мадридського «Реала» під завісу поєдинку зі столичним «Атлетіко». Пов'язку йому віддав нападник Вінісіус Жуніор.

Нагадаємо, раніше «Реал» накинув оком на одного з лідерів «Баварії» з Мюнхена. Півзахисник Майкл Олісе став пріоритетною ціллю «вершкових» на літо. Президент мадридців Флорентіно Перес нібито готовий виділити на трансфер 160 млн євро.

Читайте також

«Блаугранас» візьмуть участь і в наступному розіграші євротурніру
Ліга чемпіонів отримала першого учасника основного етапу на новий сезон
Вчора, 13:45
Андрій Лунін опанував нову роль на «Бернабеу»
Лунін завершив переможне дербі Мадрида в особливому статусі
Вчора, 10:59
Антуан Грізманн незабаром вирушить за океан
Лідер гранда чемпіонату Іспанії погодився на переїзд у МЛС – інсайдер
Вчора, 10:23
Мохамед Салах матиме вимушений відпочинок
«Ліверпуль» втратив лідера команди на кілька тижнів
20 березня, 14:30
Бернарду Сілва отримав варіант продовження кар'єри
«Ювентус» запропонував контракт зірці чемпіонату Англії – ЗМІ
20 березня, 12:59
Рафінья показав уміння забивати та асистувати
Лідер «Барселони» визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
19 березня, 18:06
Куртуа пропустить обидві гри 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із «Баварією»
Конкурент Луніна у «Реалі» вибув з гри на півтора місяця
19 березня, 14:27
Андрій Лунін без проблем замінив основного кіпера
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
18 березня, 13:44
Серхіо Ромеро попрощався з великим футболом
Фіналіст Чемпіонату світу 2014 завершив кар'єру
17 березня, 18:56

Міжнародна федерація скелелазіння визнала російських військових нейтральними атлетами
Міжнародна федерація скелелазіння визнала російських військових нейтральними атлетами
«Ліверпуль» отримав новини щодо повернення трансферного рекордсмена
«Ліверпуль» отримав новини щодо повернення трансферного рекордсмена
Лідер «Челсі» визначився з кар'єрним пріоритетом – інсайдер
Лідер «Челсі» визначився з кар'єрним пріоритетом – інсайдер
ПСЖ задумав перенести матч із головним конкурентом
ПСЖ задумав перенести матч із головним конкурентом
Марадона-молодший приголомшив порівнянням зірки «Наполі» з батьком
Марадона-молодший приголомшив порівнянням зірки «Наполі» з батьком
Неймар грав у покер 24 години впродовж вихідних і пропустив матч «Сантоса»
Неймар грав у покер 24 години впродовж вихідних і пропустив матч «Сантоса»

Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
22 березня, 21:05

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

