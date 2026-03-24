Лідер «Челсі» визначився з кар'єрним пріоритетом – інсайдер

Активний інтерес до зірки проявляв французький «Парі Сен-Жермен»

Півзахисник лондонського «Челсі» Енцо Фернандес марить переходом у мадридський «Реал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Бена Джейкобса.

Королівський клуб став пріоритетним варіантом продовження кар'єри для чемпіона світу. «Вершкові» наразі не склали остаточний перелік для підсилення середньої лінії. Натомість англійський гранд спокійно сприйме інтерес «Реала».

«Челсі» готовий вести перемовини щодо продажу Фернандеса. «Сині» впродовж тривалого часу намагаються пролонгувати контракт аргентинця. Утім, ці спроби поки не увінчалися успіхом.

Майбутнє хавбека на «Стемфорд Брідж» також залежить від персони головного тренера. Британська преса назвала Фернандеса головним опонентом ідей призначеного в січні Ліама Росеньйора. Якщо англієць продовжить роботу з «Челсі» в наступному сезоні, то аргентинський півзахисник утвердиться в бажанні змінити прописку.

У нинішньому сезоні Фернандес зіграв 46 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 12 голів і шість результативних передач. Контракт хавбека з лондонцями розрахований до літа 2032 року.

До слова, українець Андрій Лунін завершив переможне дербі Мадрида в особливому статусі. Воротар Андрій Лунін став капітаном мадридського «Реала» під завісу поєдинку зі столичним «Атлетіко». Пов'язку йому віддав нападник Вінісіус Жуніор.

Нагадаємо, раніше «Реал» накинув оком на одного з лідерів «Баварії» з Мюнхена. Півзахисник Майкл Олісе став пріоритетною ціллю «вершкових» на літо. Президент мадридців Флорентіно Перес нібито готовий виділити на трансфер 160 млн євро.