ПСЖ задумав перенести матч із головним конкурентом

Команда Луїса Енріке надає пріоритет захисту титулу в Лізі чемпіонів

Французький «Парі Сен-Жермен» прагне перенести черговий поєдинок Ліги 1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

Лідер турнірної таблиці волів би змінити дату зустрічі 29-го туру чемпіонату Франції. Матч проти «Ланса» запланований посеред протистояння ПСЖ у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Поєдинок був запланований на 11 квітня.

Натомість з англійським «Ліверпулем» французький гранд зустрінеться двічі. Зустріч у Парижі призначена на 8 квітня. Матч-відповідь на Туманному Альбіоні – на 14 квітня.

«Ланс» залишається головним конкурентом ПСЖ на внутрішній арені. «Криваво-золоті» відстають від парижан у турнірній таблиці першості всього на одне очко. Щоправда, підопічні П'єра Сажа зіграли на матч більше.

ПСЖ не вперше просить перенести поєдинки Ліги 1. Перед протистоянням з лондонським «Челсі» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів столичний клуб домовився про перенесення поєдинку чемпіонату Франції проти «Нанта». Нову дату матчу досі не визначили.

Приклад «Парі Сен-Жермен» надихнув ще одного представника Ліги 1 на євроарені. Чвертьфіналіст Ліги конференцій «Страсбур» теж налаштований перенести поєдинок французької першості заради підготовки до протистояння з німецьким «Майнцем». Ситуація ускладнена тим, що ельзасці грають ще й у Кубку Франції.

Тим часом Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

До слова, раніше лідер іспанської «Барселони» Рафінья визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Бразилець двічі забив англійському «Ньюкаслу». Також він по разу асистував Лопесу та Левандовскі.