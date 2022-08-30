Лідер «Бумбоксу» через війну розплакався під час концерту (відео)

Співак так розхвилювався, що не зміг доспівати пісню

Хливнюк не стримав сльози під час пісні про Україну

Фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк розпочав тур Європою, аби зібрати гроші на допомогу українським бійцям. Він разом з колективом уже виступив у польській Варшаві та чеській Празі. Під час одного з концертів артист не зміг повністю виконати пісню через сльози. Відео опублікували фанати гурту.

Хливнюк вийшов на сцену, щоб виконати пісню «Чути гімн» співака Skofka. Але його почали «душити» сльози.

На словах «Ну, а поки будемо бити вас за «Азов» і Бучу! За Дніпро і кручі! За Ірпінь, який ти мучив! За лани квітучі» музикант не зміг стримати сліз. Він так і не доспівав пісню і вибачився перед слухачами.

Нагадаємо, у перші дні російського вторгнення фронтмен гурту «Бумбокс» приєднався до лав столичної тероборони. Відео, на якому музикант з автоматом у руках виконує гімн Січових Стрільців «Ой у лузі червона калина» в центрі Києва, розлетілося мережею і досі підіймає бойовий дух українців.

Згодом Хливнюк, Джамала, Зібров та інші зірки разом заспівали гімн січових стрільців (відео).

Наприкінці березня артист потрапив під обстріл російських окупантів. Осколок потрапив йому під око.