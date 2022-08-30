Головна Новини
search button user button menu button

Лідер «Бумбоксу» через війну розплакався під час концерту (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Лідер «Бумбоксу» через війну розплакався під час концерту (відео)
Співак так розхвилювався, що не зміг доспівати пісню  
скріншот із відео

Хливнюк не стримав сльози під час пісні про Україну

Фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк розпочав тур Європою, аби зібрати гроші на допомогу українським бійцям. Він разом з колективом уже виступив у польській Варшаві та чеській Празі. Під час одного з концертів артист не зміг повністю виконати пісню через сльози. Відео опублікували фанати гурту.

Хливнюк вийшов на сцену, щоб виконати пісню «Чути гімн» співака Skofka. Але його почали «душити» сльози.

На словах «Ну, а поки будемо бити вас за «Азов» і Бучу! За Дніпро і кручі! За Ірпінь, який ти мучив! За лани квітучі» музикант не зміг стримати сліз. Він так і не доспівав пісню і вибачився перед слухачами. 

Нагадаємо, у перші дні російського вторгнення фронтмен гурту «Бумбокс»  приєднався до лав столичної тероборони. Відео, на якому музикант з автоматом у руках виконує гімн Січових Стрільців «Ой у лузі червона калина» в центрі Києва, розлетілося мережею і досі підіймає бойовий дух українців.

Згодом Хливнюк, Джамала, Зібров та інші зірки разом заспівали гімн січових стрільців (відео).

Наприкінці березня артист потрапив під обстріл російських окупантів. Осколок потрапив йому під око. 

Читайте також: Співець «Червоної калини». 10 фактів про Андрія Хливнюка
Теги: співак Андрій Хливнюк

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співець «Червоної калини». 10 фактів про Андрія Хливнюка Зірки воєнного часу
5 червня, 15:00
Українські виконавці спільно виконали пісню «Ой, у лузі червона калина»
Хливнюк, Джамала, Зібров та інші зірки разом заспівали гімн січових стрільців (відео)
2 квiтня, 15:08
Фронтмен Бумбокса Хливнюк отримав осколкове поранення
Лідер «Бумбоксу» отримав поранення внаслідок обстрілу (фото)
26 березня, 12:42

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Наступ ЗСУ на півдні: влада звернулась до українців
142K
Скільки триватиме війна в Україні. До чого готуються США?
68K
«Дратує». Екснардеп Парасюк розповів, чому не треба жартувати про звільнення півдня
44K
У даху будівлі Запорізької АЕС з’явилися пробоїни (супутникові знімки)
35K
Уроки Кримської війни: американський історик пояснив, чому армія Путіна приречена
34K
Рашисти вдарили по Інгульському мосту в Миколаєві (відео)

Новини

Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)
Сьогодні, 14:09
Лідер «Бумбоксу» через війну розплакався під час концерту (відео)
Сьогодні, 13:27
Рятувальники попереджають про небезпечну погоду: яким регіонам приготуватися
Сьогодні, 13:12
The Washington Post: ЗСУ знайшли спосіб, як змусити окупантів витрачати ракети марно
Сьогодні, 12:21
Зрадник Стремоусов втік із Херсона до Воронежа (фото)
Сьогодні, 11:52
«Ні води, ні їжі»: окупант скаржиться, що ЗСУ на Харківщині оточили його підрозділ (відео)
Сьогодні, 10:55

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту