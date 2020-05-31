Лідер фракції «Голос» відповів, чи збирається Вакарчук йти з політики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порядок денний партії досі формує Святослав Вакарчук, запевняють у «Голосі» Фото: Главком

У березні Вакарчук залишив посаду голови партії «Голос»

Лідер фракції «Голос» у Верховній Раді Сергій Рахманін заявив, що Святослав Вакарчук не збирається йти з політики і залишається натхненником та лідером партії.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю «24 каналу».

«Він (Вакарчук, – ред.) нікуди не зникав і нікуди не йшов. Він не збирається йти з політики, попри те, що з цього приводу говорили. Йдеться лише про перерозподіл функції в дуже важливий і складний для партії період», – зазначив Рахманін.

За його словами, сьогодні велику кількість організаційних питань вирішує Кіра Рудик. Однак порядок денний формує Святослав Вакарчук.

«Операційні процеси вимагають багато часу й зусиль. Тому було б логічно, якби людина, яка має гарні навички й більший досвід, займалася б цими питаннями. Це був вдалий хід, який був виправданий з організаційної точки зору», – пояснив він.

Нагадаємо, у березні народного депутата Кіру Рудик обрано керівницею партії «Голос». Натомість Святослав Вакарчук залишився лідером партії.

Кіра Рудик пройшла до Верховної Ради за партійним списком «Голосу» (третій номер). До обрання обіймала посаду операційного директора IT-компанії Ring Labs.