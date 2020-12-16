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    Лідер світового ринку фарб назвав найпопулярніші кольори автомобілів

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    За&nbsp;останній рік популярність білого і чорного кольорів практично не&nbsp;змінилася, сірого зросла на&nbsp;2%, а&nbsp;сріблястого&nbsp;&mdash; знизилася на&nbsp;1% - Лідер світового ринку фарб назвав найпопулярніші кольори автомобілів
    За останній рік популярність білого і чорного кольорів практично не змінилася, сірого зросла на 2%, а сріблястого — знизилася на 1%

    Найпопулярнішими кольорами для нових автомобілів залишаються білий і чорний, причому білий лідирує вже десятиліття

    У світі найпопулярнішими кольорами для нових автомобілів залишаються білий і чорний, причому білий лідирує вже десятиліття поспіль. Про це свідчать дані американської компанії Axalta Coating Systems, одного з лідерів світового ринку автофарб.

    Зазначається, що у білий колір пофарбовані 38% усіх нових автомобілів у світі. «Частка таких машин залишається практично однаковою вже десятиліття», ─ йдеться у повідомленні.

    На другому місці — чорний колір з показником 19%.

    На третьому рядку — сірий, який обирають 15% покупців автомобілів.

    Далі за рівнем зменшення йдуть такі кольори нових автомобілів:

    • сріблястий — 9%
    • синій — 7%
    • червоний — 5%
    • коричневий/бежевий — 3%
    • жовтий — 2%
    • зелений — 1%
    • інші кольори — 1%.

    За останній рік популярність білого і чорного кольорів практично не змінилася, сірого зросла на 2%, а сріблястого — знизилася на 1%.

    У компанії також відзначили, як популярність кольорів залежить від регіонів світу.

    Так, білий найбільш популярний в Азії (48% нових автомобілів на континенті), Африці (46%) і Північній Америці (41%).

    Сірий найбільш популярний в Європі (25% продажів), Північній Америці (19%) і Африці (16%). Примітно і те, що в Європі саме сірий є другим за популярністю кольором після білого.

    Більшим попитом, ніж у середньму в світі, чорні авто користуються в Європі (21% продажів на континенті) і у Північній Америці (19%).

    Червоні - в Північній Америці (7%) і Південній Америці (6%).

    Нагадаємо, Кабінет міністрів 16 грудня змінив порядок державної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів. 

    Теги: машини технології автомобіль
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