Лідер світового ринку фарб назвав найпопулярніші кольори автомобілів

За останній рік популярність білого і чорного кольорів практично не змінилася, сірого зросла на 2%, а сріблястого — знизилася на 1%

Найпопулярнішими кольорами для нових автомобілів залишаються білий і чорний, причому білий лідирує вже десятиліття

У світі найпопулярнішими кольорами для нових автомобілів залишаються білий і чорний, причому білий лідирує вже десятиліття поспіль. Про це свідчать дані американської компанії Axalta Coating Systems, одного з лідерів світового ринку автофарб.

Зазначається, що у білий колір пофарбовані 38% усіх нових автомобілів у світі. «Частка таких машин залишається практично однаковою вже десятиліття», ─ йдеться у повідомленні.

На другому місці — чорний колір з показником 19%.

На третьому рядку — сірий, який обирають 15% покупців автомобілів.

Далі за рівнем зменшення йдуть такі кольори нових автомобілів:

сріблястий — 9%

синій — 7%

червоний — 5%

коричневий/бежевий — 3%

жовтий — 2%

зелений — 1%

інші кольори — 1%.

За останній рік популярність білого і чорного кольорів практично не змінилася, сірого зросла на 2%, а сріблястого — знизилася на 1%.

У компанії також відзначили, як популярність кольорів залежить від регіонів світу.

Так, білий найбільш популярний в Азії (48% нових автомобілів на континенті), Африці (46%) і Північній Америці (41%).

Сірий найбільш популярний в Європі (25% продажів), Північній Америці (19%) і Африці (16%). Примітно і те, що в Європі саме сірий є другим за популярністю кольором після білого.

Більшим попитом, ніж у середньму в світі, чорні авто користуються в Європі (21% продажів на континенті) і у Північній Америці (19%).

Червоні - в Північній Америці (7%) і Південній Америці (6%).

Нагадаємо, Кабінет міністрів 16 грудня змінив порядок державної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.