Лідери місцевого самоврядування закликали владу не поспішати з новим поділом України



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12 червня у ряд затвердив список 129 районів – замість нинішніх 490

Представники місцевої влади хочуть побачити кінцевий дизайн децентралізації до моменту остаточного реорганізації районів

Понад 200 представників місцевої влади України сьогодні оприлюднили спільну публічну заяву, в якій вони закликають народних депутатів України не голосувати за будь-які закони та постанови щодо реорганізації районів та оголошення виборів до райрад до моменту, доки не завершаться консультації щодо кінцевого бачення децентралізації.

Голови громадських організацій, експерти, депутати місцевих рад, голови ОТГ та мери міст наполегливо просять оперативно закінчити узгодження позицій зацікавлених сторін та оголосити кінцевий план завершення децентралізації, внести відповідні законопроєкти на розгляд Верховної Ради, які розкриють комплексне бачення місця та ролі районного рівня в реформі.

Підписанти спільної заяви наполягають на тому, що спершу має бути внесений на розгляд Верховної Ради проєкт змін до Конституції України щодо децентралізації, з тексту якого має випливати кінцеве бачення того, яку роль влада відводить субрегіональному рівню, а вже потім можна вносити інші законопроєкти, які будуть приводити законодавство в гармонію з новим конституційним дизайном.

«Тимчасові рішення, до яких вимушено вдається чинна влада, можуть мати місце, лише після того, коли суспільство дізнається основний сценарій реформи. За умови оприлюднення цього сценарію шляхом реалізації відповідних законопроектів, лідери самоврядування готові розглядати компроміс щодо формування тимчасових збільшених райрад, як пакетне рішення з одночасними змінами до Податкового кодексу та закону України «Про місцеве самоврядування», які чітко розмежують повноваження між місцевими та районними радами та гарантують фінансову безпеку громад на перехідний період, до моменту ліквідації райрад змінами до Конституції України», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що це вже третя спільна заява, яку підписали лідери місцевого самоврядування. Попередні дві заяви були спрямовані на відкликання законопроєкту №2598, яким президент України пропонував внести зміни до Конституції України.

Однією з причин попередніх звернень було те, що в запропонованому Володимиром Зеленським тексті пропонували закріпити наявність Окружних рад, які мали замінити на субрегіональному рівні районні ради. Лідери самоврядування були категорично проти такої перспективи, оскільки вона закладала майбутні конфлікти між громадами та субрегіональним рівнем. В результаті наполягань на вилученні окружних рад і ряду інших пропозицій з тексту змін до Конституції України відповідний законопроєкт був відкликаний президентом України і зацікавлені сторони перейшли до консультацій, які тривають і нині.

Як відомо, 12 червня Кабінет міністрів на своєму засіданні вирішив наново поділити Україну на райони: 129 замість 490.