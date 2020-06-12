Уряд змінює карту України: міністри підтримали новий адміністративно-територіальний устрій



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Кількість районів в країні зменшують з 490 до 129

Вже скоро мапа України кардинально змінить свій вигляд

Уряд підтримав проєкт формату майбутніх районів в Україні, який визначає їхню кількість та склад, а також проєкт формування територіальних громад.

Таке рішення ухвалили 12 червня під час засідання Кабінету міністрів.

Проєктом визначено адміністративні центри та затверджено території 1470 територіальних громад. Проєкт розпорядження виголосив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

«Проєкти розпорядження Кабінету міністрів України «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад» розроблено відповідно до абзацу першого п.7 розділу 5, «Прикінцеві та перехідні положення закону України про місцеве самоврядування України». Проєктами актів, які розроблено на основі затверджених Кабінетом міністрів України перспективних планів формування територій громад областей пропонується визначити адміністративні центри та затвердити території 1470 територіальних громад», — сказав Олексій Чернишов.

Як пояснювали у Міністерстві розвитку громад та територій, мапи майбутніх районів підготовлені на основі пропозицій ОДА та тривалих консультацій з асоціаціями і експертним середовищем.

Проєкт визначає нижчу межу кількості населення в майбутньому районі – 150 тисяч жителів. Цей критерій відповідає європейським стандартам. Зараз в Україні 490 районів. Має стати - 129.

Як пояснюється, одна з причин змін адміністративно-територіального поділу – це величезні диспропорції параметрів наявних районів, які не відповідають сучасним вимогам для організації ефективної місцевої влади. Для порівняння, найменший район в Україні за кількістю населення – Поліський, Київської області, в якому проживає 5622 людей, найбільший – Харківський з населенням 182,1 тисячі людей.

Водночас у всіх областях до кінця року має завершитися об'єднання у територіальні громади. Частково це було зроблено добровільно раніше. Тепер ті, хто досі не зробив цього, будуть об’єднуватися за планом уряду. В Україні загалом їх затвердили 1450. Проєкт про ОТГ мають ухвалити з допрацюванням в один день щодо шести областей.

Мінстр також зазначив, що у Волинській області передбачається утворити 54 територіальні громади, у Полтавській — 61, у Дніпропетровській — 86, у Сумській — 51, у Миколаївській — 52, у Кіровоградській — 49, у Черкаській — 67, у Івано-Франківській — 62, у Рівненській — 64, у Вінницькій — 63, у Закарпатській — 64, у Київській — 69, у Чернігівській — 57, у Харківській 56, у Луганській — 37, у Одеській — 91, у Чернівецькій — 52, у Запорізькій — 67, у Херсонській — 49, у Тернопільській — 55, у Хмельницькій — 60, у Донецькій — 66, у Житомирській — 65 і у Львівській області — 73 територіальні громади.

Проєкт розпорядження проголосували з доопрацюванням в одноденний термін. Зокрема, розглянуть внесення територіальних громад у Вінницькій, Житомирській та Полтавській області і розглянуть ситуацію у Сумській області.

До слова, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив днями, що створення Берегівського району в рамках реформи децентралізації не пов'язане з переговорами між Україною та Угорщиною. Україна не створюватиме жодних «національних» районів на вимогу інших держав. Зазначимо, нещодавно ряд ЗМІ поширили інформацію про те, що в Закарпатській області буде створено Берегівський район нібито в рамках домовленостей між Україною та Угорщиною. Домовленості нібито були досягнуті під час візиту Кулеби в Будапешт.

У квітні Рада уповноважила Кабмін визначати адміністративні центри територіальних громад.

Нагадаємо, до 21 лютого всі області подали до Кабінету Міністрів України доопрацьовані проєкти перспективних планів, що відповідатимуть новій Методиці формування спроможних територіальних громад, прийнятій постановою Кабінету Міністрів України №34 від 24 січня 2020 року.

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