На Житомирщині кандидат у депутати влаштував на дільниці бійку



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На виборчу дільницю викликали поліцію та швидку допомогу

У селі Рижів Чуднівського району Житомирської області на дільниці № 181189 сталася сутичка між кандидатом в депутати обласної ради від партії «Опозиційна платформа – За життя» Костянтином Черпіцьким та членами виборчої комісії. На місце події викликали поліцію та швидку медичну допомогу, бо одній членкині ДВК стало погано.

Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

«Село Рижів Чуднівський район. Там мала дільниця на 79 виборців. Приїхав кандидат в депутати обласної ради від «Опозиційної платформи – За життя» Костянтин Черпіцький. Він вирішив, що там якісь порушення і почав втручатись у виборчу документацію. Йому все не подобалось. До сейфу пішов, йому не сподобалось, що печатка в сумці голови в сейфі, протоколи не сподобалось, як лежали. Комісія йому завадила і в них почалась штовханина», - розповів спостерігач «Опори».

Комісія викликала поліцію. Поки поліція їхала, під час сварки з цим кандидатом одній із членкинь стало погано, місцевий фельдшер надала першу допомогу, але викликали «швидку».

На сайті ЦВК зазначено, що Костянтин Черпіцький балотується до Житомирської обласної ради від партії «Опозиційна платформа – За життя». В інформації про кандидата зазначено, що він директор ТОВ «Стар Пак Преміум», місце проживання: м. Київ.

Як повідомлялося, у місті Ірпінь, що під Києвом, у приміщенні виборчої дільниці №321434 одна із кандидаток підказувала виборцю у кабінці, як правильно проголосувати.

Станом на 12:00 поліція відкрила 14 кримінальних справ через порушення в день виборів.



