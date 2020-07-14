Вчені назвали усі небезпечні наслідки коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вірус атакує практично кожну систему організму людини

Медики із Колумбійського університету в Нью-Йорку дослідили, як коронавірусна хвороба згубно впливає на весь організм людини. У статті, опублікованій у журналі Nature Medicine вказується, що окрім легень, значного ураження зазнають печінка, нирки, серце, мозок, нервова система, шлунково-кишковий тракт та шкіра.

Вірус Covid-19 атакує практично кожну основну систему організму людини, пошкоджуючи органи й змушуючи кров ставати густішою і згортатися.

Серце втрачає здоровий ритм, нирки перестають нормально функціонувати, а шкіра покривається висипами. Окрім того, коронавірус викликає головні болі, запаморочення, біль в м’язах і шлунку та безліч інших симптомів разом з класичними респіраторними симптомами, такі як кашель та лихоманка.

Різноманітність симптомів пояснюється тим, що для зараження клітин коронавірус зв'язується з клітинним рецептором ACE2, який експресує багато тканини поза легенями. Вірус завдає пряме пошкодження клітин, що і викликає численні розлади і синдроми.

Так, підвищене згортання крові і виникнення тромбів може бути наслідком атаки патогена на клітини, що вистилають кровоносні судини. Крім того, свій внесок вносить і порушення в роботі імунної системи. Однак механізм ураження серця поки що залишається неясним, хоча передбачається, що ключову роль відіграє системне запалення.

Для боротьби з ускладненнями, викликаними при тяжкому перебігу Covid-19, фахівці рекомендують використовувати антикоагулянтні препарати, стероїди (наприклад, дексаметазон) для придушення імунітету і запальних процесів.

Додамо, що згідно із дослідженням італійських вчених, майже у 90% осіб, що перехворіли на коронавірус спостерігається ряд симптомів, супутніх захворювань, навіть через два місяці після одужання.

Нагадаємо, вчені з Інституту вірусології китайського міста Вухань провели дослідження і прийшли до висновку, що у перехворілих коронавірусною інфекцією нового типу виникають тривалі збої в роботі імунітету. У перехворілих на коронавірус ріень лімфоцитів не відновлюється навіть через 11 тижнів після одужання.

Читайте також: