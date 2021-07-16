Захищає від раку і допомагає зору: дієтологиня назвала найкориснішу ягоду

А антиоксиданти, що містяться в ягодах, мають омолоджувальні властивості

Лікарка-дієтолог назвала найкориснішу літню ягоду, яка завдяки своєму унікальному складу може захистити серце, знизити ризик захворіти на рак, а також допоможе в боротьбі із зайвою вагою. Про це розповіла американський дієтологиня Емі Гудсон на сторінці у Facebook.

На думку лікарки, ягоди є найкориснішими для здоров'я плодами вважається чорниця.

«Вони (ягоди. - Ред.) багаті клітковиною, вітаміном С і флавоноїдами, які є потужним антиоксидантом», – зазначає фахівчиня.

Чорниця є суперягодою завдяки її антиоксидантним властивостям. Плід містить поліфеноли, здатні уповільнити старіння клітин.

Чим же так корисна чорниця?

Ягода допомагає при проблемах з серцево-судинною системою

Поліпшує роботу мозку, підсилює кровообіг і сприятливо впливає на пам'ять

Допомагає зору

Покращує роботу кишечника і нормалізує травлення

Знижує ризик захворювань сечовивідних шляхів

Корисна вагітним завдяки калію і фолієвій кислоті, що міститься в ній

Запобігає старінню і покращує шкіру

Допомагає при діареї, здуттях, інших проблемах з шлунково-кишкового тракту

Ефективна для позбавлення від зайвої ваги

Знижує ризик розвитку онкології

Серед найкорисніших ягід дієтолог також виділила малину і ожину, одна чашка яких містить 32% від добової норми харчових волокон для людини. Клітковина покращує здоров'я кишечника і допомагає в травленні.

А антиоксиданти, що містяться в ягодах, мають омолоджувальні властивості. Вчені кажуть, що вони захистять клітини організму від вільних радикалів, які можуть привести до розвитку таких важких захворювань, таких як рак або хвороби серця.

«Ягоди універсальні, тому їх легко вживати в їжу. Їх можна додавати в пластівці з молоком, вівсянку або йогурт. Їх можна класти у випічку і салати, робити з них смузі і соки або їсти без усього як натуральне солодке частування», – додала лікарка.

Нагадаємо, українські фермери почали масовий збір врожаю лохини з відкритого грунту та озвучили ціни на перші партії ягід. Тим часом, в супермаркетах України поки продається місцева теплична лохина та імпортні ягоди, вартість яких в роздробі сягає 400-550 грн/кг.