СБУ спростувала фейк про «розпилення хімікатів» над українськими містами



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16 березня в соціальних мережах почала ширитися інформація, начебто вночі над українськими містами з вертольотів збираються розпилювати хімікати для дезінфекції проти коронавірусу

У СБУ закликають зважено ставитись до будь-якої неперевіреної інформації

Служба безпеки України спростувала інформацію про те, ніби над Києвом та іншими містами розпилюють хімікати для дезінфекції.

Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.

«Останнім часом кіберфахівці Служби безпеки України фіксують спроби розповсюдження фейків, пов’язаних із темою коронавірусу в Україні. Свіжий приклад – чутки про нібито нічне розпилення над Києвом та іншими містами хімічних речовин із вертольота для дезінфекції. «Радять» зачиняти балкони і не знаходитись на вулицях із 23.00 до 5.00», - йдеться у повідомленні.

У СБУ закликають зважено ставитись до будь-якої неперевіреної інформації: «Адже ми чудово розуміємо, з якою метою у соціальних мережах публікують схожі нісенітниці».

У зв'язку з цим спецслужба рекомендує користуватися офіційними джерелами актуальної інформації.

Зазначимо, що 16 березня в соціальних мережах почала ширитися інформація, начебто вночі над українськими містами з вертольотів збираються розпилювати хімікати для дезінфекції проти коронавірусу.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.