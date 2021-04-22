Ліки від зморшок замість вакцини. У двох країнах виявлено підроблені Pfizer
У виявлених в Польщі флаконах з підробленою вакциною був засіб проти зморшок
Американська компанія Pfizer виявила в Польщі та Мексиці підроблені вакцини від Covid-19. Про це повідомляє газета Wall Street Journal.
У Мексиці підроблену вакцину отримали майже 80 осіб. Одна доза препарату, що видається за Pfizer/BioNTech, коштувала майже $1000.
Видання уточнює, що виявлена в Мексиці вакцина мала підроблене маркування. Як повідомив міністр охорони здоров'я мексиканського штату Нуево-Леон Мануель де ла Про Кавасос, у препарату, знайденого в пивних холодильниках, був неправильний термін придатності і не збігався номер партії з вакциною, відправленою до штату.
У Польщі підроблену вакцину використовувати не встигли. За даними влади, ймовірно, підроблений препарат насправді був ліками проти зморшок.
Уточнюється, що флакони були вилучені владою в Польщі і Мексиці під час розслідувань. Пізніше Pfizer підтвердила, що препарати є підробкою.
Як відомо, 16 квітня до України прибула перша партія – 117 тисяч доз – вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech у рамках глобальної ініціативи Covax.
Згідно з планом МОЗ, американським препаратом вакцинують мешканців і персонал будинків для літніх людей, а також співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій і Держприкордонслужби.
Вакцина виробництва німецької біотехнологічної компанії BioNTech і американського фармгіганта Pfizer на 91% ефективна в запобіганні захворювання. Дві дози вакцини вводять внутрішньом'язово з інтервалом в 21 день.
Додамо, що станом на ранок 22 квітня ковід-вакцину вже отримали майже 492 тис. українців.
Зазначимо, що Кабінет міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією від коронавірусної хвороби більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету. Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.
Тим часом, Міністерство охорони здоров'я закликало повідомляти про зловживання вакцинами, зокрема, і про щеплення поза чергою.
У МОЗ попередили, що українцям не варто розраховувати на платні ковід-вакцини до кінця року. Адже у світі досі існує дефіцит на вакцини.
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