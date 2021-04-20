Степанов розповів, кому дістануться залишки вакцини Pfizer

Політикам і відомим особам не варто розраховувати на щеплення препаратом Comirnaty від компаній Pfizer і BioNTech

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинувати так званими залишковими дозами препарату Pfizer лідерів думок, відомих осіб і політиків не будуть. Дози підуть на українців, передбачених національним планом вакцинації. Про це він заявив сьогодні під час ранкового брифінгу.

«Заборонив вакцинувати так званими залишковими дозами Pfizer лідерів думок, відомих осіб, політиків і всіх решта. Ці вакцини підуть виключно для тих категорій громадян, які передбачені нашим національним планом вакцинації», – зазначив міністр.

Нагадаємо, 18 квітня вакциною Pfizer-BioNTech зробили щеплення першим 366 особам у трьох регіонах – Київській, Волинській та Сумській областях. Протягом 19-20 квітня до процесу вакцинації препаратом приєднаються усі регіони країни.

В Україні 18 квітня стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом Comirnaty від компаній Pfizer і BioNTech. Першими щеплення вакциною Pfizer отримають мешканці та працівники будинків для літніх людей.

Тим часом Ізраїль домовився з Pfizer про покупку ще мільйона доз вакцини. «Карантинів більше не буде», – обіцяє прем’єр Ізраїлю.

У МОЗ попередили, що українцям не варто розраховувати на платні ковід-вакцини до кінця року. Адже у світі досі існує дефіцит на вакцини.

Додамо, що в Україні ковід-щеплення зробили майже пів мільйона осіб. За минулу добу зроблено 12 144 ін'єкції препаратами від коронавірусу. Темп вакцинації в країні збільшився, напередодні щеплення отримали всього 1 453 особи. Всього щеплений 462 791 українець.

Станом на 19 квітня в лист очікування вакцинації записалися 473 989 осіб.

За минулу добу в Україні було виявлено 8 940 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби вчора померли 367 пацієнтів.

Додамо, що наразі Україна – восьма у Європі за смертністю від коронавірусу.

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