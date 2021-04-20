Степанов розповів, кому дістануться залишки вакцини Pfizer
Політикам і відомим особам не варто розраховувати на щеплення препаратом Comirnaty від компаній Pfizer і BioNTech
«Заборонив вакцинувати так званими залишковими дозами Pfizer лідерів думок, відомих осіб, політиків і всіх решта. Ці вакцини підуть виключно для тих категорій громадян, які передбачені нашим національним планом вакцинації», – зазначив міністр.
Нагадаємо, 18 квітня вакциною Pfizer-BioNTech зробили щеплення першим 366 особам у трьох регіонах – Київській, Волинській та Сумській областях. Протягом 19-20 квітня до процесу вакцинації препаратом приєднаються усі регіони країни.
В Україні 18 квітня стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом Comirnaty від компаній Pfizer і BioNTech. Першими щеплення вакциною Pfizer отримають мешканці та працівники будинків для літніх людей.
Тим часом Ізраїль домовився з Pfizer про покупку ще мільйона доз вакцини. «Карантинів більше не буде», – обіцяє прем’єр Ізраїлю.
У МОЗ попередили, що українцям не варто розраховувати на платні ковід-вакцини до кінця року. Адже у світі досі існує дефіцит на вакцини.
Додамо, що в Україні ковід-щеплення зробили майже пів мільйона осіб. За минулу добу зроблено 12 144 ін'єкції препаратами від коронавірусу. Темп вакцинації в країні збільшився, напередодні щеплення отримали всього 1 453 особи. Всього щеплений 462 791 українець.
Станом на 19 квітня в лист очікування вакцинації записалися 473 989 осіб.
За минулу добу в Україні було виявлено 8 940 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби вчора померли 367 пацієнтів.
Додамо, що наразі Україна – восьма у Європі за смертністю від коронавірусу.