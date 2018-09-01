Ліквідація Захарченка: в мережі показали фото можливого вбивці



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Головним підозрюваним у вбивстві Захарченка ввжається його охоронець Костенко (крайній праворуч)

У вбивстві Захарченка підозрюють людину з його оточення

У вбивстві голови окупаційної влади у Донецькій області Олександра Захарченка підозрюють людину близьку до бойовика або таку, що входила до його оточення. Зокрема, імовірним кілером може бути охоронець лідера бойовиків – Олександр Костенко.

За інформацією ЗМІ, Костенко був також, як і Захарченко, власником кафе «Сепар», в якому власне й пролунав смертельний для ватажка «ДНР» вибух.

Кафе «Сепар» розташовується на вулиці Пушкіна, в самому центрі Донецька, і розміщується у в кількох сотнях метрів від резиденції убитого. У ньому нерідко обідали та збиралися члени уряду «ДНР», а саме кафе нібито належало начальнику охорони Захарченко. Хоча сам лідер «ДНР» з'являвся в ньому рідко.

Все це наводить на думку, що інформацію про вбитого банально «злили». За даними джерела, у вбивстві підозрюють одного з охоронців Захарченко, який зник з місця вибуху.

У Telegram-каналі Mash, зі свого боку, опублікували фото, на якому Костенко стоїть спиною до Захарченка ліворуч з його боку.

«Якщо Захарченко збирав своїх друзів, то в «Сепарі», запрошував гостей туди ж. Часто він просто заїжджав туди пообідати – на годину. Всередині кафе було прикрашено зброєю – кулемет «Максим», рушниці. Частину стволів Олександр віддав зі своєї особистої колекції», – зазначається у дописі.

За інформацією ресурсу, основна версія – вбивці Захарченка змогли потрапити в його найближче оточення.

«Все просто, «Сепар», як це називається, було місцем сили, своїм місцем. Пронести туди щось не те, встановити вибухівку або просто запаркувати заміновану машину поблизу могла тільки людина «з допуском», – підкреслює Mash.

Варто зазначити, що Захарченка вбили на поминках російського естрадного співака і українофоба Йосипа Кобзона.

Раніше повідомлялося, що у Донецьку після вбивства ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка відбуваються масові затримання людей.

Так звані спецслужби незаконних збройних формувань «ДНР» масово затримують людей просто на вулицях, за останні півтори години надійшло вісім повідомлень. Арешти відбуваються по всьому місту, затримання вже були на бульварі Пушкіна, вулиці Артема, Комсомольському проспекті, площі Леніна, районі Драматичного театру, проспекті Гурова, Університетській

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.