У Донецьку після вбивства Захарченка масово затримують людей



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Бойовики «ДНР»

За останні 1,5 години надійшло 8 повідомлень про затримання людей у Донецьку

У Донецьку після вбивства ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка відбуваються масові затримання людей.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова з посиланням на свого представника в Донецькій та Луганській областях Павла Лисянського.

«Зараз на території окремих районів Донецької області, після вибуху в Донецьку, активісти й місцеві джерела повідомляють, що спецслужби незаконних збройних формувань «ДНР» масово затримують людей просто на вулицях, за останні півтори години надійшло вісім повідомлень. Арешти відбуваються по всьому місту, затримання вже були на бульварі Пушкіна, вулиці Артема, Комсомольському проспекті, площі Леніна, районі Драматичного театру, проспекті Гурова, Університетській», – ідеться в повідомленні представника українського омбудсмена.

Денісова просить людей, чиї родичі й близькі були затримані, повідомляти про це за телефонами 0968688502; 0993178502.

В угрупованні «ДНР» підтвердили оголошення плану «Перехоплення» на всій контрольованій бойовиками території. Про це повідомляє сепаратистський сайт «Донецкое агентство новостей» із посиланням на речника бойовиків Едуарда Басуріна.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Варто зазначити, що Захарченка вбили на поминках російського естрадного співака і українофоба Йосипа Кобзона.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

В «оперативному командуванні» «ДНР» заявили, що в'їзд і виїзд в тимчасово окупований Донецьк закриті у зв'язку з вбивством ватажка бойовиків «Донецької народної республіки» Олександра Захарченко. Крім того повідомляється, що в Донецьку введено надзвичайний стан.

Нагадаємо, що Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Наразі у вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підозрюють одного з його охоронців.

Тим часом спікер російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що за вбивством Захарченка може стояти «київський режим».