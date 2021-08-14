Липень 2021 року став найспекотнішим місяцем в історії

Новий рекорд став доповненням на тривожному і руйнівний шляху, яким супроводжується у світі зміна клімату

Липень 2021 року став найспекотнішим місяцем за всі 142 роки спостережень за погодою у світі. Про це повідомляє Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США.

«Зазвичай липень – найтепліший місяць у світі, але липень 2021 року перевершив сам себе і став найспекотнішим місяцем з будь-коли», – наголошує представник управління Рік Спінрад..

Загалом у липні у світі температура повітря була на 0,93 градуса вищою середнього значення XX століття – 15,8 градуса. Також це на 0,01 градуса вище за попередній рекорд, встановлений у липні 2016 року.

На регіональному рівні липень 2021 року пройшов так:

в Азії був зареєстрований найспекотніший липень в історії, які перевищив попередній рекорд 2010 року;

в Європі був зафіксований другий найспекотніший липень в історії – температурний показник встановився на рівні липня 2010 року, проте не побив показник липня 2018 року;

у Північній та Південній Америці, а також в Африці і Океанії липень 2021 року ввійшов до десятки найтепліших в історії.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що Україні через зміну клімату вже через 50 років можуть з'явитися нові звірі та рослини, а звичні нам пропадуть, а деякі регіони перетворяться на пустелі.

Додамо, що проблеми глобальних змін клімату та руйнівних природних катаклізмів все гостріше стоять перед Європою та Україною зокрема. Нещодавно міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський розповів, як українцям варто готуватися до природних катаклізмів та які незворотні процеси загрожують нашій країні.