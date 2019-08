Літак British Airways здійснив аварійну посадку через задимлення (фото, відео)

Борт BA422 виконував рейс з аеропорту Хітроу в Валенсію

Лайнер авіакомпанії British Airways ввечері у понеділок здійснив аварійну посадку в аеропорту Валенсії.

В результаті інциденту постраждали 19 людей, пише Daily Mirror. Троє з них отруїлися димом і були госпіталізовані.

Екіпаж прийняв рішення про екстрене приземлення через раптове задимлення салону, яке сталося за 10 хвилин до посадки.

Пасажирів евакуювали за допомогою надувних трапів. Всього на борту знаходилося близько 200 людей.

. @British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC