Літак British Airways здійснив аварійну посадку через задимлення (фото, відео)



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Троє пасажирів отруїлися димом і були госпіталізовані Фото: twitter.com/lucyaabrown

Борт BA422 виконував рейс з аеропорту Хітроу в Валенсію

Лайнер авіакомпанії British Airways ввечері у понеділок здійснив аварійну посадку в аеропорту Валенсії.

В результаті інциденту постраждали 19 людей, пише Daily Mirror. Троє з них отруїлися димом і були госпіталізовані.

Екіпаж прийняв рішення про екстрене приземлення через раптове задимлення салону, яке сталося за 10 хвилин до посадки.

Пасажирів евакуювали за допомогою надувних трапів. Всього на борту знаходилося близько 200 людей.

.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl — Lucy Brown (@lucyaabrown) 5 августа 2019 г.

Борт BA422 виконував рейс з аеропорту Хітроу в Валенсію.

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC — Gayle Fitzpatrick (@gaylem1978) 5 августа 2019 г.

Нагадаємо, у Росії 5 травня літак, що слідував сполученням Москва-Мурманськ, здійснив аварійну посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Джерело: rg.ru