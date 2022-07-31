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Лівія арештувала одне з трьох сирійських суден, що перевозять крадене зерно

Дар‘я Липська
Сьогодні, 18:10 glavcom.ua
Лівія арештувала одне з трьох сирійських суден, що перевозять крадене зерно
Laodicea у північному порту Лівану Тріполі, 30 липня
фото: Fathi Al-Masri/AFP/Getty ImagesPhotographer: Fathi Al-Masri/AFP/Getty Images

Раніше Ліван імпортував більшу частину своєї пшениці з України

Ліван наклав арешт судно, завантажене ячмінним і пшеничним борошном, на час розслідування щодо походження вантажу, яке могло бути вкрадене російськими окупантами в Україні. Про це пише Bloomberg з посиланням на ліванського генпрокурора Гассана Уейдата.

Посольство України в Бейруті повідомило, що судно було завантажено у Феодосії в окупованому Росією українському Криму, і що вантаж походить із окупованих Росією територій на Запоріжжі та Херсонщині.

Вантажне судно Laodicea прибуло до Тріполі на півночі Лівану 27 липня, згідно з даними відстеження суден. Воно перебуватиме під арештом, поки Ліван проводить розслідування походження вантажу, сказав Уейдат у коментарі Bloomberg.

Згідно з європейською базою даних Equasis, зареєстрованим власником судна є Syria Mar Shipping Ltd. У 2015 році США наклали санкції і на цю компанію, і на судно через зв’язок із сирійським урядом Башара Асада.

Як повідомляє Arab News з посиланням на посольство України в Лівані, на судні було борошна вагою 10 тисяч тонн. У коментарі виданню оператор судна, турецька трейдингова компанія Loyal Agro заявила, що воно нібито прямувало до Сирії, проте зупинилося у Лівані, аби відвантажити 5 тисяч тонн борошна.

Раніше Ліван імпортував більшу частину своєї пшениці з України, але поставки зупинилися через вторгнення Росії та блокаду основних чорноморських портів.

Як у Twitter раніше повідомило міністерство закордонних справ Лівану, органи влади зараз оглядають судно, і країна ще «не змогла визначити походження вантажу, які воно перевозить».

«Laodicea» ( «Лаодіка», IMO: 9274343 (SY) — одне з трьох сирійських суден, що перевозять крадене окупантами українське зерно.
Теги: зерно зерно новости Україна росія

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