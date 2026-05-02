Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Військових «Вовків Да Вінчі» підозрюють у побитті і викраденні чоловіка: батальйон зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Військових «Вовків Да Вінчі» підозрюють у побитті і викраденні чоловіка: батальйон зробив заяву
У батальйоні як виправдання вказали, що бійці тривалий час воюють і виконують важкі бойові завдання
фото: Національна поліція

«Вовки Да Вінчі» вибачилися за дії своїх солдатів і запропонували допомогу громаді

У місті Шахтарське на Дніпропетровщині троє чоловіків влаштували стрілянину біля місцевого магазину, після чого викрали 20-річного хлопця. Як виявилося, до інциденту причетні бійці «Вовків да Вінчі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу батальйону.

Так, напередодні поліція Дніпропетровської області повідомила, що троє невідомих чоловіків влаштували стрілянину біля місцевого магазину, після чого викрали 20-річного хлопця. Зазначалося, що нападники намагалися потрапити всередину магазину, що вже не працював, де в той час перебували охоронниця та її 20-річний знайомий.

Військових «Вовків Да Вінчі» підозрюють у побитті і викраденні чоловіка: батальйон зробив заяву фото 1

Вони стали бити хлопця. Ситуація загострилася, коли нападники дістали зброю. Вони силоміць заштовхали потерпілого, який уже знепритомнів від ударів, до свого автомобіля. Тікаючи з місця події, вони здійснили кілька пострілів у бік магазину.

Військових «Вовків Да Вінчі» підозрюють у побитті і викраденні чоловіка: батальйон зробив заяву фото 2

Згодом у поліції повідомили, що нападників затримано. Це троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років.

Тим часом у місцевих пабліках стала ширитися інформація, що побили парубка військові.

Військових «Вовків Да Вінчі» підозрюють у побитті і викраденні чоловіка: батальйон зробив заяву фото 3

«Постраждав 20-річний хлопець, який був зі своєю знайомою. Його до напівсмерті били, погрузили в пікап, катували, а потім, як собаку, викинули на околиці міста. І це за те, що їм сказали, що магазин зачинений і не продали алкоголю. І це роблять військові, які повинні нас захищати, поки справжні захисники віддають життя на фронті. Ці ж, під впливом алкоголю та, можливо, інших речовин, чинять таке свавілля», – ішлося в повідомленні.

Військових «Вовків Да Вінчі» підозрюють у побитті і викраденні чоловіка: батальйон зробив заяву фото 4

Також у мережі опублікували фото магазину, який загорівся після пострілів.

Крім того, у пабліках з’явилося фото нібито побитого хлопця. На кадрах видно, що обличчя юнака майже повністю синє – у гематомах і саднах.

Військових «Вовків Да Вінчі» підозрюють у побитті і викраденні чоловіка: батальйон зробив заяву фото 5

Пресслужба «Вовків Да Вінчі» відрегаувала на скандал у своїх соцмережах.

Батальйон звернувся до громади Шахтарського «після нічного інциденту за участі бійців підрозділу». Пресслужба не вказує, про який інцидент йдеться, але з контексту випливає, що мова йде саме про скандал зі стріляниною і викраденням.

«Передусім хочемо сказати: нам дуже прикро, що це сталося. Подібна поведінка є неприйнятною та несумісною з цінностями нашого батальйону й образом українського військового», – ідеться в повідомленні.

«Вовки» запевнили, що проводять внутрішнє розслідування та сприяють правоохоронним органам. Також там наголосили, що учасники інциденту понесуть відповідне покарання.

У батальйоні як виправдання вказали, що ці бійці тривалий час воюють і «виконують важкі бойові завдання у складі одного з найефективніших підрозділів країни».

«Ми не збираємося перекладати відповідальність лише на окремих людей. Репутацію батальйону створює кожен із нас, тому відповідальність за цей випадок понесе весь підрозділ», – сказано у повідомленні.

Також бійці батальйону, включно з офіцерським складом, запропонували відпрацювати на потреби громади – зробити прибирання, ремонтні чи соціальні роботи або інші корисні ініціативи.

Раніше боєць 12-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії «Азов» Андрій Кориневич на псевдо Корінь звинуватив військовослужбовців Третьої окремої штурмової бригади у побитті. 

Також поліцейські встановили особи двох військовослужбовців Пересипського РТЦК та СП, які на початку грудня побили військового Романа Покидька. 

Читайте також:

Теги: військові скандал розслідування поліція магазин Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на зустрічі у Білому домі
Трамп після суперечки з Мерцом заявив про можливе скорочення військ США в Німеччині
30 квiтня, 01:31
Пошукова операція тривала кілька днів – до неї залучили поліцію, рятувальників та волонтерів
Польська поліція знайшла тіло зниклої українки
29 квiтня, 17:56
Прокуратура довела, що дитина зазнавала систематичного насильства щонайменше протягом двох тижнів до загибелі
На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
28 квiтня, 16:50
Ігор Кондратюк зявив, що у його команді немає людей, які беруть гроші з учасників шоу
На зйомках «Караоке на Майдані» стався скандал
27 квiтня, 15:40
Уламки знайшли у неділю, 26 квітня
У Румунії втретє за вихідні знайдено уламки дрона
26 квiтня, 17:59
Посол України в Чехії Василь Зварич заявив про ризики для України після виборів у Чехії
Чи поповнить Чехія список недружніх Україні держав? Посол оцінив поствиборчу конфігурацію сил
16 квiтня, 09:50
Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні
Італія зупинила оборонну угоду з Ізраїлем
15 квiтня, 04:22
Доставка продуктів та боєприпасів на передову бійцями 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» у березні 2026 року
Плани Росії, відповідь України, ризики: чого чекати від російського наступу-2026?
7 квiтня, 16:45
Ворог атакував FPV-дроном маршрутку в час пік
Окупанти вдарили дроном по автобусу в центрі Нікополя: троє загиблих, 16 поранених
7 квiтня, 09:38

Кримінал

Військових «Вовків Да Вінчі» підозрюють у побитті і викраденні чоловіка: батальйон зробив заяву
Військових «Вовків Да Вінчі» підозрюють у побитті і викраденні чоловіка: батальйон зробив заяву
Убивство Парубія: обвинувачуваний частково визнав провину
Убивство Парубія: обвинувачуваний частково визнав провину
Небезпечна хімія у супермаркетах. Правоохоронці ліквідували схему фальсифікації світових брендів
Небезпечна хімія у супермаркетах. Правоохоронці ліквідували схему фальсифікації світових брендів
Розстріл жінки в Бучі: прокуратура оголосила підозру двом росіянам
Розстріл жінки в Бучі: прокуратура оголосила підозру двом росіянам
Поліція затримала трьох юнаків, які вкрали табличку Дудаєву у Львові
Поліція затримала трьох юнаків, які вкрали табличку Дудаєву у Львові
Київська митниця спалила майже 60 кг наркотиків, замаскованих під цукерки і жувальну гумку
Київська митниця спалила майже 60 кг наркотиків, замаскованих під цукерки і жувальну гумку

Новини

Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Сьогодні, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua