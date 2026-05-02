Військових «Вовків Да Вінчі» підозрюють у побитті і викраденні чоловіка: батальйон зробив заяву

«Вовки Да Вінчі» вибачилися за дії своїх солдатів і запропонували допомогу громаді

У місті Шахтарське на Дніпропетровщині троє чоловіків влаштували стрілянину біля місцевого магазину, після чого викрали 20-річного хлопця. Як виявилося, до інциденту причетні бійці «Вовків да Вінчі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу батальйону.

Так, напередодні поліція Дніпропетровської області повідомила, що троє невідомих чоловіків влаштували стрілянину біля місцевого магазину, після чого викрали 20-річного хлопця. Зазначалося, що нападники намагалися потрапити всередину магазину, що вже не працював, де в той час перебували охоронниця та її 20-річний знайомий.

Вони стали бити хлопця. Ситуація загострилася, коли нападники дістали зброю. Вони силоміць заштовхали потерпілого, який уже знепритомнів від ударів, до свого автомобіля. Тікаючи з місця події, вони здійснили кілька пострілів у бік магазину.

Згодом у поліції повідомили, що нападників затримано. Це троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років.

Тим часом у місцевих пабліках стала ширитися інформація, що побили парубка військові.

«Постраждав 20-річний хлопець, який був зі своєю знайомою. Його до напівсмерті били, погрузили в пікап, катували, а потім, як собаку, викинули на околиці міста. І це за те, що їм сказали, що магазин зачинений і не продали алкоголю. І це роблять військові, які повинні нас захищати, поки справжні захисники віддають життя на фронті. Ці ж, під впливом алкоголю та, можливо, інших речовин, чинять таке свавілля», – ішлося в повідомленні.

Також у мережі опублікували фото магазину, який загорівся після пострілів.

Крім того, у пабліках з’явилося фото нібито побитого хлопця. На кадрах видно, що обличчя юнака майже повністю синє – у гематомах і саднах.

Пресслужба «Вовків Да Вінчі» відрегаувала на скандал у своїх соцмережах.

Батальйон звернувся до громади Шахтарського «після нічного інциденту за участі бійців підрозділу». Пресслужба не вказує, про який інцидент йдеться, але з контексту випливає, що мова йде саме про скандал зі стріляниною і викраденням.

«Передусім хочемо сказати: нам дуже прикро, що це сталося. Подібна поведінка є неприйнятною та несумісною з цінностями нашого батальйону й образом українського військового», – ідеться в повідомленні.

«Вовки» запевнили, що проводять внутрішнє розслідування та сприяють правоохоронним органам. Також там наголосили, що учасники інциденту понесуть відповідне покарання.

У батальйоні як виправдання вказали, що ці бійці тривалий час воюють і «виконують важкі бойові завдання у складі одного з найефективніших підрозділів країни».

«Ми не збираємося перекладати відповідальність лише на окремих людей. Репутацію батальйону створює кожен із нас, тому відповідальність за цей випадок понесе весь підрозділ», – сказано у повідомленні.

Також бійці батальйону, включно з офіцерським складом, запропонували відпрацювати на потреби громади – зробити прибирання, ремонтні чи соціальні роботи або інші корисні ініціативи.

Раніше боєць 12-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії «Азов» Андрій Кориневич на псевдо Корінь звинуватив військовослужбовців Третьої окремої штурмової бригади у побитті.

Також поліцейські встановили особи двох військовослужбовців Пересипського РТЦК та СП, які на початку грудня побили військового Романа Покидька.