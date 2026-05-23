Президент відзначив морських піхотинців державними нагородами

Надія Карбунар
glavcom.ua

Президент відзначив морських піхотинців державними нагородами
Глава держави вручив трьом воїнам відзнаку «Хрест бойових заслуг»
фото: Офіс президента
Зеленський відзначив двох Героїв України орденами «Золота Зірка»

У День морської піхоти України президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, привітав їх зі святом та відзначив державними нагородами. Глава держави наголосив, що морські піхотинці – одні з найбільш сильних та справді гордих складових Сил оборони, які проявили себе надзвичайно сміливо в боротьбі за українську незалежність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

«Наші морські піхотинці бились за Маріуполь, бились за південь України, захищали Миколаїв, захищали Херсон, Запорізьку область, брали участь у жорстких боях на нашому Донбасі. І це завжди надійно, це завжди сміливо і так, що інші наші підрозділи можуть покладатися на українську морську піхоту», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив, що українська морська піхота продовжує успішно виконувати складні бойові завдання на Купʼянському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському та Придніпровському напрямках фронту.

«Я дякую вам, воїни, і всім вашим побратимам за цю силу, за цю вірність Україні, вірність українському народу. Дякую за надійність. І я хочу подякувати сьогодні кожній сімʼї, подякувати всім мамам і татам наших морських піхотинців за таких синів, за таких дітей, за таких українців і українок, які служать нашій державі, воюють за те, щоб Україна була, і досягають відповідних результатів», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент закликав пам’ятати всіх, хто віддав своє життя, захищаючи нашу свободу та незалежність. Пам’ять полеглих воїнів ушанували хвилиною мовчання.

Глава держави вручив орден «Золота Зірка» брату загиблого Героя України – молодшого сержанта Віктора Короля, який відзначений найвищою державною нагородою посмертно. Віктор Король брав участь у розвідувальних операціях на Луганщині й Херсонщині. У травні 2024 року виконав десятки успішних операцій на острові Козацький. Із побратимами взяв у полон окупанта з російського ГРУ. Завдяки інформації, отриманій від нього, розробив план, очолив групу й знищив ДРГ із семи російських спецпризначенців. Віктор Король загинув 8 жовтня 2025 року під час ротації українських захисників на лівий берег Дніпра внаслідок влучання ворожого дрона.

Президент відзначив двох Героїв України орденами «Золота Зірка». Найвищу державну нагороду отримали:

Старший матрос Андрій Єлькін. Як оператор БпЛА виконує завдання на Донеччині. Під час оборони Мирнограда провів на бойових позиціях 114 днів. У складних умовах забезпечував безперервне ведення повітряної розвідки та виявлення противника і його техніки. За цей час навів вогонь на півтора десятка бронемашин, сім мінометів, понад 20 фортифікаційних укріплень. Забезпечив знищення близько сотні окупантів. Неодноразово допомагав пораненим побратимам.

Старший сержант Сергій Маар. Із травня 2025 року разом із безпілотним екіпажем «Валькірія» здійснює розвідку та знищення окупантів, їхніх фортифікацій, опорних пунктів та FPV-дронів на Донеччині й Дніпровщині. За останні дев’ять місяців Сергій Маар провів понад 230 діб на бойових позиціях. За його керівництва та безпосередньої участі в операціях екіпаж «Валькірія» здійснив близько 4 тисяч бойових вильотів, виявив понад 1800 ворожих цілей, із яких майже 700 знищено або уражено.

Глава держави вручив трьом воїнам відзнаку «Хрест бойових заслуг». Нагороду отримали:

Майор Зорян Пелех. У серпні 2025 року батальйон морської піхоти під його керівництвом захопив панівні висоти біля Горіхового, ліквідував 50 окупантів та взяв під контроль логістичні шляхи ворога. У вересні поблизу Новопавлівки скоординував відбиття чотирьох ворожих наступів та знищення 80 загарбників і їхньої техніки. З листопада 2025 року по лютий 2026 року в умовах інтенсивних боїв зміцнив укріплення позицій на лінії населених пунктів Покровськ – Родинське.

Лейтенант Олександр Прус. Упродовж 2025 року брав участь у численних операціях з оборони Донецької області. Штурмова група під його керівництвом ліквідувала понад 30 окупантів та знищила вісім ворожих мотоциклів і квадроциклів. Неодноразово організовував та керував евакуацією поранених побратимів, завдяки цьому вдалося врятувати понад 30 воїнів. Зокрема, під ворожим мінометним вогнем вивіз на квадроциклі важко пораненого побратима та врятував йому життя.

Крім того, Президент вручив захисникам і захисницям ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» І–ІІІ ступенів.

Глава держави також відзначив бойовим прапором 426-й окремий полк безпілотних систем, відзнакою «За мужність та відвагу» – 501-й окремий батальйон морської піхоти та стрічкою почесного найменування «Борисфен» – 34-ту окрему бригаду морської піхоти ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, 23 травня, в Україні відзначають День морської піхоти. Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із професійним святом, відзначивши їхній винятковий внесок в оборону держави, стійкість на найважчих ділянках фронту та відданість українському народові. 

Професійне свято українських морпіхів було встановлене у 2018 році на честь подій 1918 року, коли гетьман Павло Скоропадський видав указ про початок формування бригади морської піхоти у складі Збройних сил Української Держави. Сучасне покоління воїнів гідно продовжує ці історичні мілітарні традиції.

