Польща розгнівалася на перейменування підрозділу Сил спеціальних операцій на честь Героїв УПА: реакція МЗС

glavcom.ua
Тихий: Не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз
фото: Гоша Тихий/Facebook
Раніше президент Володимир Зеленський присвоїв одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь Героїв УПА

Міністерство закордонних справ України прокоментувало критику з боку Варшави через присвоєння одному з українських військових підрозділів імені героїв УПА. Про це пише «Главком».

Речник відомства Георгій Тихий висловив жаль з приводу реакції Польщі, зазначивши, що вона суперечить позитивній тенденції у двосторонніх відносинах, яка спостерігалася останні півтора року. За цей час країни відновили конгрес істориків та процес пошуку й ексгумацій.

«Дискусія щодо минулого має бути фаховою та базуватися на достовірних джерелах. Наша історія підтверджує, що від суперечок українців і поляків виграє лише Москва», – наголосив речник МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що українські захисники, які зараз обороняють усю Європу, не намагалися уразити почуття польського народу. Для бійців діяльність УПА є символом боротьби проти імперських дій Кремля, а не випадом проти Польщі. Георгій Тихий зауважив, що спільне минуле має різні періоди. Зокрема, він нагадав про нещодавні 80-ті роковини Грубешівської операції, під час якої українські та польські повстанці разом атакували сили НКВС, а також згадав інші історичні перемоги над Москвою від Орші до Дива на Віслі.

Водночас МЗС не заперечує і трагічні події Другої світової війни, включно зі злочинами проти мирних жителів, які скоювали військові обох сторін. Україна готова до конструктивного діалогу без зайвої політизації, продовжує реагувати на польські запити щодо ексгумацій і прагне розв'язання чутливих питань на рівні експертів.

«Не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз, коли Україна за підтримки Польщі стримує російську агресію. Ми вдячні Польщі та Польському народові, які з перших хвилин цієї неспровокованої та злочинної війни підтримують Україну», – підсумував Георгій Тихий, додавши, що українська сторона готова надалі ділитися з партнерами власним бойовим досвідом.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький запропонував розглянути питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни, через рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь Героїв УПА. 

Відповідне питання Навроцький запропонував включити до порядку денного засідання капітулу ордена Білого Орла, яке заплановане на 8 червня. «8 червня відбудеться засідання капітулу ордена Білого Орла. Я запропонував включити до порядку денного питання про позбавлення ордена президента України Володимира Зеленського», – заявив Навроцький.

Йдеться про указ президента України Володимира Зеленського, яким Окремому центру спеціальних операцій «Північ» було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА».

В указі зазначено, що таке рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з огляду на зразкове виконання підрозділом бойових завдань під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

Орден Білого Орла є найвищою державною нагородою Польщі. Володимир Зеленський отримав його 5 квітня 2023 року під час офіційного візиту до Варшави. Відзнаку українському президентові вручив тодішній глава польської держави Анджей Дуда.

