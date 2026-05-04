Лілія Сандулесу прокоментувала гучний скандал з Іво Бобулом та розповіла про новий шлюб

Валерія Поліщук
Лілія Сандулеса наголосила, що почувається абсолютно щасливою у нових стосунках
фото: Youtube/Лілія_Сандулеса

Співачка Лілія Сандулеса підтвердила повне припинення спілкування з колишнім чоловіком Іво Бобулом та розповіла про свій новий шлюб, який триває вже понад три роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BLIK.

Конфлікт із колишнім чоловіком

Народна артистка прокоментувала різку реакцію Іво Бобула на її нещодавні зізнання про перервану вагітність під час їхнього шлюбу. Співачка зазначила, що наразі вони не підтримують жодних контактів.

«Сказати, щоб це було на його совісті, це дуже мало. Просто коли людина не працює головою, щоб не казати звивинами – ну це його біда», – емоційно висловилася Сандулесу щодо позиції ексчоловіка, який раніше назвав її слова неправдою та заявив про втрату поваги до неї.

Подробиці нового шлюбу

Напередодні свого 68-річчя артистка зізналася, що вже тривалий час офіційно заміжня. Зі своїм обранцем вона познайомилася в інтернеті: чоловік був шанувальником її творчості на YouTube.

Співачка продовжує тримати ім'я та особу чоловіка в таємниці, зазначивши, що це їхнє спільне рішення залишити особисте життя поза межами публічності. Вона наголосила, що наразі почувається абсолютно щасливою та відчуває підтримку партнера.

Попри особисті події, Лілія Сандулесу готується до нових виступів. Найближчим часом артистка планує поїздку до Ірландії, а після повернення влітку розпочне запис нових сольних композицій. Також співачка анонсувала серію концертів для своїх шанувальників.

Нагадаємо, Лілія Сандулесу та Іво Бобул були однією з найпопулярніших пар української естради у 1990-х роках. Їхній творчий дует подарував слухачам такі хіти, як «А липи цвітуть» та «Берег любові». Артисти перебували у шлюбі близько 10 років і розлучилися у 2002 році, після чого тривалий час не виступали разом. Спільних дітей у пари не було.

Колишнє подружжя розлучилось не на позитивній ноті. Пізніше Лілія Сандулеса шокувала зізнанням, що на піку їхньої популярності була вагітною від Іва Бобула, однак він наполіг на аборті. Іво Бобул відреагував на зізнання колишньої дружини й заявив, що більше не поважає свою ексдружину співачку Лілію Сандулесу.

При цьому народний артист зазначив, що Лілія Сандулеса заявила неправду про аборт. Він додав, що не розуміє, навіщо вона розповіла публічно про їхнє подружнє життя. 

