Мадяр відповів, чи постачатиме Угорщина зброю Україні

Аліна Самойленко
Мадяр: Сказав генсеку, що Угорщина не відправлятиме зброю чи бойову техніку на російсько-українську війну
фото: AP
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр про свою позицію щодо України повідомив генсека НАТО Марка Рютте

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі окреслив офіційну позицію Будапешта щодо України. Про це пише «Главком» із посиланням на пост Мадяра у Facebook.

Політик заявив, що країна відмовляється відправляти будь-яке озброєння чи військову техніку для участі в російсько-українській війні.

Попри таку позицію щодо українського конфлікту, Мадяр запевнив генсека Альянсу, що Угорщина планує знову стати прогнозованим та надійним членом НАТО. Зокрема, угорський контингент продовжить свою участь у поточній миротворчій місії блоку на території Косова, де, за оцінкою прем'єра, демонструє високі результати.

Зі свого боку Марк Рютте ознайомив угорського лідера з планом підготовки до майбутнього саміту НАТО, що має відбутися 7-8 липня в Анкарі. Також під час переговорів сторони детально обговорили загострення нового міжнародного конфлікту, який спалахнув в акваторії Ормузької протоки.

Раніше в уряді Угорщини заявили, що зустріч прем’єра Петера Мадяра з президентом України Володимиром Зеленським можлива лише після виконання Києвом умов Будапешта щодо угорської меншини. 

Особиста зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського залежить від прогресу у переговорах між сторонами. «Особиста зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського можлива, якщо Україна виконає вимоги угорської сторони щодо врегулювання ситуації з угорською меншиною в Україні», – заявили представники уряду Угорщини.

Нагадаємо, що Угорщина готова розпочати новий етап відносин з Україною, однак ключовою передумовою для цього залишається відновлення базових прав угорської меншини на Закарпатті. 

Прем'єр Угорщини вважає, що на Закарпатті проживає близько ста тисяч угорців, які роками позбавлені елементарних прав. Мадяр наполягає на тому, що без вирішення цього питання повноцінний діалог між Будапештом і Києвом неможливий.

Теги: Угорщина Петер Мадяр Марк Рютте Україна НАТО

