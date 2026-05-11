Кремль почав втрачати контроль над ситуацією у війні – The Economist

Єгор Голівець
Росія вперше за тривалий час почала втрачати позиції
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Україна дедалі сильніше виснажує Росію ударами дронів та тиском на фронті

У війні Росії проти України намічається перелом, а Кремль стикається зі зростаючими проблемами як на фронті, так і всередині країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Economist.

Ситуація на фронті змінюється

Видання зазначає, що попри одну з найважчих зим із масованими ударами по українській інфраструктурі, Україна поступово змінює ситуацію на свою користь.

За оцінкою журналістів, весняний наступ російської армії не приніс очікуваних результатів, а війська РФ вперше з 2024 року почали втрачати позиції. The Economist також звертає увагу на серйозні проблеми з комплектуванням російської армії.

За даними видання, втрати окупаційних сил уже перевищують кількість нових контрактників, через що російська влада нібито розглядає можливість нової мобілізації ще 300 тис. людей.

Україна посилює перевагу у війні дронів

Окремо автори матеріалу наголошують на зміні ситуації у війні дронів. Україна, як стверджує видання, випередила Росію за масштабами далекобійних ударів безпілотниками, а значна частина території РФ опинилася у зоні досяжності українських БпЛА.

Через це російська армія змушена переносити склади та військову інфраструктуру дедалі далі від фронту. The Economist також звернув увагу на цьогорічний парад 9 травня у Москві. «Вперше за два десятиліття танки та інша військова техніка не проїхалися Червоною площею», – зазначає видання.

Кремль стикається з внутрішнім виснаженням

Журналісти пов’язують це із побоюваннями російської влади щодо можливих атак українських безпілотників. За даними The Economist, напередодні параду у Москві та Санкт-Петербурзі вимикали мобільний інтернет, а системи ППО перекидали навіть із віддалених регіонів Росії.

Видання також пише, що Володимир Путін дедалі більше виглядає «обложеним» як через проблеми на фронті, так і через внутрішнє виснаження Росії.

Раніше у Міністерстві закордонних справ Естонії заявили, що парад 9 травня у Москві продемонстрував слабкість російського диктатора Володимира Путіна та поглиблення кризових тенденцій у Росії. У Таллінні також заявили, що у діях Кремля дедалі більше помітні нервозність, паніка та відчай, а відсутність значної кількості військової техніки на параді пов’язали з втратами Росії у війні проти України.

