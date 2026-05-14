Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Ізраїль покепкував над представницями Хорватії на Євробаченні: якою була відповідь Lelek

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїльтяни не перший рік дозволяють собі уїдливі коментарі в бік інших учасників
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Ізраїльський мовник суперечливо прокоментував костюми хорватського гурту

Під час проведення першого півфіналу Євробачення-2026 у Відні виник гучний скандал між ізраїльським суспільним мовником KAN та хорватською делегацією. Про це повідомляє «Главком».

Деталі скандалу

Причиною конфлікту стала публікація KAN у соціальних мережах, де під фотографією виступу хорватського гурту Lelek з’явився саркастичний підпис: «Коли ти переборщила з татуюваннями хною в Ейлаті». Учасниці гурту миттєво відреагували у своєму Instagram-акаунті, заявивши, що вони глибоко занепокоєні такими коментарями. Артистки наголосили, що подібні жарти є висміюванням їхньої національної культури та жертовності пригноблених католицьких жінок, чию історію вони прагнули вшанувати своїм перформансом. Як пояснили представниці Хорватії, татуювання на їхніх обличчях – це не просто декоративні елементи, а давні католицькі символи, які історично використовувалися жінками та молодими дівчатами як засіб захисту. У своєму зверненні гурт Lelek також перейшов до гострої політичної критики, засудивши дії Ізраїлю в Секторі Газа та вказавши на повну відсутність емпатії та поваги до страждань інших з боку ізраїльського мовника.

Реакція ізраїльського мовника

У відповідь на хвилю обурення представники KAN оперативно видалили суперечливий пост і опублікували офіційну заяву. У ній вони запевнили, що не мали наміру образити хорватську делегацію чи народ, вибачилися за публікацію та пообіцяли передати ці вибачення особисто голові хорватської місії. Цей інцидент нагадав глядачам подібну ситуацію на Євробаченні-2025, коли ізраїльський коментатор Асаф Ліберман допустив некоректне висловлювання на адресу вірменської делегації, що також призвело до дипломатичного скандалу та вибачень.

Незважаючи на неприємний інцидент у медіапросторі, гурт Lelek із композицією Andromeda зміг здобути прихильність глядачів і журі та пройшов до Грандфіналу, який відбудеться 16 травня. Пісня хорватських учасниць, яку зрежисувала Ясмін Цвішич, піднімає глибоку тему історичної травми матерів, чиї сини не повертаються з битв. Наразі Хорватія входить до списку фаворитів конкурсу і посідає 11-те місце в букмекерських прогнозах.

«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії та Греції. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.

Читайте інтерв'ю:

Нагадаємо, що Ізраїль наляканий через можливу перемогу однієї з країн на Євробаченні

Теги: Євробачення Ізраїль скандал Хорватія пісня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співак Akylas представив Грецію у першому півфіналі Євробачення 2026
Українці розібрали виступ Греції на Євробаченні на меми
Вчора, 03:16
Перший півфінал Євробачення 2026 транслюватиметься 12 травня
Євробачення 2026. ШІ назвав переможців першого півфіналу
12 травня, 16:01
За даними ТЦК, чоловік пошкодив вхідні двері приміщення та турнікет пропускної системи
У Хмельницькому ТЦК стався конфлікт
11 травня, 19:55
У вересні 2024 року Олександр Куницький виїхав з України і досі не повернувся
Нардеп-утікач Куницький позбувся квартири в Ізраїлі
9 травня, 08:20
фото з відкритих джерел (ілюстративне)
«Очікуємо поваги від Ізраїлю». Зеленький прокоментував ситуацію із краденим зерном
28 квiтня, 12:46
Американський президент позитивно відгукується про британського монарха
Зустріч Трампа і короля Чарльза ІІІ. Британія врахувала скандал із Зеленським і вжила заходів
28 квiтня, 10:55
Нафталі Беннетт (ліворуч) та Яїр Лапід у неділю в Герцлії, Ізраїль, де вони заявили про об'єднання в партію
Колишні прем'єр-міністри Ізраїлю об'єднали партії для протидії Нетаньягу
27 квiтня, 03:33
Юлія Бойко розповіла показала кадри конфлікту, який стався між чоловіками та її друзями у Києві
Поліція проігнорувала сутичку посеред Хрещатику? Дружина ведучого Анатолія Анатоліча розповіла деталі
20 квiтня, 14:13
Ізраїль дозволив судну Abinsk зайти до порту Хайфа
Російське судно з українським зерном залишило порт Ізраїлю
17 квiтня, 13:54

Шоу-біз

У мережі набирає популярність Leleka Challenge: що це і як до нього долучитися
У мережі набирає популярність Leleka Challenge: що це і як до нього долучитися
Ізраїль покепкував над представницями Хорватії на Євробаченні: якою була відповідь Lelek
Ізраїль покепкував над представницями Хорватії на Євробаченні: якою була відповідь Lelek
Jonas Lovv – артист, який обійшов Олександра Рибака. Інтерв’ю з представником Норвегії на Євробаченні-2026
Jonas Lovv – артист, який обійшов Олександра Рибака. Інтерв’ю з представником Норвегії на Євробаченні-2026
Продюсер гурту «Бумбокс» розповів, як самотужки збив шахед із кулемета
Продюсер гурту «Бумбокс» розповів, як самотужки збив шахед із кулемета
Другий півфінал Євробачення 2026: де та коли дивитися трансляцію
Другий півфінал Євробачення 2026: де та коли дивитися трансляцію
Дружина режисера, якого тримають у СІЗО сьомий місяць, звернулася до правоохоронців
Дружина режисера, якого тримають у СІЗО сьомий місяць, звернулася до правоохоронців

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua