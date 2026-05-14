Ізраїль покепкував над представницями Хорватії на Євробаченні: якою була відповідь Lelek

Ізраїльтяни не перший рік дозволяють собі уїдливі коментарі в бік інших учасників

Ізраїльський мовник суперечливо прокоментував костюми хорватського гурту

Під час проведення першого півфіналу Євробачення-2026 у Відні виник гучний скандал між ізраїльським суспільним мовником KAN та хорватською делегацією. Про це повідомляє «Главком».

Деталі скандалу

Причиною конфлікту стала публікація KAN у соціальних мережах, де під фотографією виступу хорватського гурту Lelek з’явився саркастичний підпис: «Коли ти переборщила з татуюваннями хною в Ейлаті». Учасниці гурту миттєво відреагували у своєму Instagram-акаунті, заявивши, що вони глибоко занепокоєні такими коментарями. Артистки наголосили, що подібні жарти є висміюванням їхньої національної культури та жертовності пригноблених католицьких жінок, чию історію вони прагнули вшанувати своїм перформансом. Як пояснили представниці Хорватії, татуювання на їхніх обличчях – це не просто декоративні елементи, а давні католицькі символи, які історично використовувалися жінками та молодими дівчатами як засіб захисту. У своєму зверненні гурт Lelek також перейшов до гострої політичної критики, засудивши дії Ізраїлю в Секторі Газа та вказавши на повну відсутність емпатії та поваги до страждань інших з боку ізраїльського мовника.

Реакція ізраїльського мовника

У відповідь на хвилю обурення представники KAN оперативно видалили суперечливий пост і опублікували офіційну заяву. У ній вони запевнили, що не мали наміру образити хорватську делегацію чи народ, вибачилися за публікацію та пообіцяли передати ці вибачення особисто голові хорватської місії. Цей інцидент нагадав глядачам подібну ситуацію на Євробаченні-2025, коли ізраїльський коментатор Асаф Ліберман допустив некоректне висловлювання на адресу вірменської делегації, що також призвело до дипломатичного скандалу та вибачень.

Незважаючи на неприємний інцидент у медіапросторі, гурт Lelek із композицією Andromeda зміг здобути прихильність глядачів і журі та пройшов до Грандфіналу, який відбудеться 16 травня. Пісня хорватських учасниць, яку зрежисувала Ясмін Цвішич, піднімає глибоку тему історичної травми матерів, чиї сини не повертаються з битв. Наразі Хорватія входить до списку фаворитів конкурсу і посідає 11-те місце в букмекерських прогнозах.

