День вишиванки. Решетилівська майстриня розповіла, яким має бути правильний весільний рушник і яка його ціна

До Дня вишиванки відома українська майстриня Надія Вакуленко розповіла, як у Решетилівці створюють автентичні весільні рушники, чим відрізняється машинна робота від ручної, скільки коштують такі вироби та яких суворих канонів потрібно дотримуватися нареченим перед шлюбом. Ексклюзивними професійними таємницями директорка Всеукраїнського центру вишивки та килимарства поділилася в інтерв'ю «Главкому».

За словами майстрині, Центр активно створює весільні рушники під замовлення. Оскільки автентична ручна праця є надзвичайно кропіткою, замовникам пропонують альтернативні варіанти.

«Так, нам замовляють весільні рушники ручної роботи. Але оскільки така вишивка потребує багато часу, то й рушники такі коштують дорого, тож ми пропонуємо набагато дешевші – з машинною вишивкою. Маю на увазі не вишивання, задане комп’ютерною програмою, а теж індивідуальну роботу, виконану на швейній машинці, під час якої майстриня вручну рухає п’яльцями з тканиною, поки швейна машина виконує стібки. Підбираємо такі техніки, які б нагадували ручну вишивку. Наші майстрині настільки кваліфіковані, що нефахівець не відрізнить машинну вишивку від ручної», – розповідає майстриня.

За словами директорки Всеукраїнського центру вишивки та килимарства, ціна виробу напряму залежить від способу нанесення орнаменту та його складності. Стандартний полтавський рушник має фіксовані розміри, щоб повністю відповідати традиціям.

«Ми робимо його на три метри довжиною – щоб гарно лежали вишиті краї, а молоді ставали на чисте поле. Якщо вишивка машинна, то такий рушник коштує близько десяти тисяч гривень, а якщо ручна робота, то тисяч 30-35», – розповідає Надія Вакуленко.

Також Надія Вакуленко детально пояснила, які саме візерунки притаманні її рідному регіону та застерегла закоханих від поширеної помилки під час вибору рушника «під ноги».

«Найчастіше на полтавських рушниках зображено дерево життя, на ньому різноманітні квіти, залежно від фантазії художника», – розповідає майстриня.

За словами майстрині, Полтавщина славиться своєю унікальною наскрізною технікою, яка, проте, має обмеження у використанні на весіллях.

«Для Полтавщини також характерні білі рушники, виконані у техніці мережка, яку ми називаємо «прорізний прутик». Тобто це рушники, вишиті по сітці, створеній на тканині майстринею. У мене розроблена ціла серія таких рушників, вони дуже ніжні, красиві. Але на весілля не рекомендують купувати прозорі рушники. Хіба що можна взяти під хліб-сіль. Для того, щоб ставали молодята на рушник, треба міцну тканину з поверхневою вишивкою», – ділиться секретами Вакуленко.

Всеукраїнський центр вишивки та килимарства, який очолює Надія Вакуленко, розташований у Решетилівці. Це маленьке містечко за 35 км від Полтави є визнаною столицею вишивки «білим по білому». Решетилівську сорочку «білим по білому» мають всі президенти України, її носив Хрущов, її дарували королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ та мегазірці кіно Софі Лорен.

«Главком» писав, що День вишиванки – свято, присвячене збереженню традицій українського національного одягу. Для українців вишиванка – справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам’ять. Незважаючи на свою багатовікову історію, вишиванка залишається дуже модною. Жоден інший національний костюм не є таким актуальним для сучасності, як українська вишиванка.