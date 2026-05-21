Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День вишиванки. Решетилівська майстриня розповіла, яким має бути правильний весільний рушник і яка його ціна

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
День вишиванки. Решетилівська майстриня розповіла, яким має бути правильний весільний рушник і яка його ціна
Надія Вакуленко демонструє весільний рушник машинної вишивки
фото: Фейсбук Надії Вакуленко
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

«Якщо вишивка машинна, то такий рушник коштує близько десяти тисяч гривень, а якщо ручна робота, то тисяч 30-35»

 

До Дня вишиванки відома українська майстриня Надія Вакуленко розповіла, як у Решетилівці створюють автентичні весільні рушники, чим відрізняється машинна робота від ручної, скільки коштують такі вироби та яких суворих канонів потрібно дотримуватися нареченим перед шлюбом. Ексклюзивними професійними таємницями директорка Всеукраїнського центру вишивки та килимарства поділилася в інтерв'ю «Главкому».

За словами майстрині, Центр активно створює весільні рушники під замовлення. Оскільки автентична ручна праця є надзвичайно кропіткою, замовникам пропонують альтернативні варіанти.

«Так, нам замовляють весільні рушники ручної роботи. Але оскільки така вишивка потребує багато часу, то й рушники такі коштують дорого, тож ми пропонуємо набагато дешевші – з машинною вишивкою. Маю на увазі не вишивання, задане комп’ютерною програмою, а теж індивідуальну роботу, виконану на швейній машинці, під час якої майстриня вручну рухає п’яльцями з тканиною, поки швейна машина виконує стібки. Підбираємо такі техніки, які б нагадували ручну вишивку. Наші майстрині настільки кваліфіковані, що нефахівець не відрізнить машинну вишивку від ручної», – розповідає майстриня.

За словами директорки Всеукраїнського центру вишивки та килимарства, ціна виробу напряму залежить від способу нанесення орнаменту та його складності. Стандартний полтавський рушник має фіксовані розміри, щоб повністю відповідати традиціям.

«Ми робимо його на три метри довжиною – щоб гарно лежали вишиті краї, а молоді ставали на чисте поле. Якщо вишивка машинна, то такий рушник коштує близько десяти тисяч гривень, а якщо ручна робота, то тисяч 30-35», – розповідає Надія Вакуленко.

Також Надія Вакуленко детально пояснила, які саме візерунки притаманні її рідному регіону та застерегла закоханих від поширеної помилки під час вибору рушника «під ноги».

«Найчастіше на полтавських рушниках зображено дерево життя, на ньому різноманітні квіти, залежно від фантазії художника», – розповідає майстриня.

За словами майстрині, Полтавщина славиться своєю унікальною наскрізною технікою, яка, проте, має обмеження у використанні на весіллях.

«Для Полтавщини також характерні білі рушники, виконані у техніці мережка, яку ми називаємо «прорізний прутик». Тобто це рушники, вишиті по сітці, створеній на тканині майстринею. У мене розроблена ціла серія таких рушників, вони дуже ніжні, красиві. Але на весілля не рекомендують купувати прозорі рушники. Хіба що можна взяти під хліб-сіль. Для того, щоб ставали молодята на рушник, треба міцну тканину з поверхневою вишивкою», – ділиться секретами Вакуленко.

Всеукраїнський центр вишивки та килимарства, який очолює Надія Вакуленко, розташований у Решетилівці. Це маленьке містечко за 35 км від Полтави є визнаною столицею вишивки «білим по білому». Решетилівську сорочку «білим по білому» мають всі президенти України, її носив Хрущов, її дарували королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ та мегазірці кіно Софі Лорен. 

«Главком» писав, що День вишиванки – свято, присвячене збереженню традицій українського національного одягу. Для українців вишиванка – справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам’ять. Незважаючи на свою багатовікову історію, вишиванка залишається дуже модною. Жоден інший національний костюм не є таким актуальним для сучасності, як українська вишиванка. 

Читайте також:

Теги: українці Україна вишиванка свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні в паспорті Євгена у графі «місце народження» чітко вказано: 26 квітня 1986 року, місто Чорнобиль
Остання народжена у Чорнобилі дитина: де вона зараз та чим займається
26 квiтня, 16:15
Пара українських біженців у Нідерландах цілий рік отримувала відмови від орендодавців
Українська біженка чесно розповіла про життя в Нідерландах
2 травня, 20:47
Яке релігійне свято відзначається 2 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 травня 2026: традиції та молитва
1 травня, 22:00
4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 травня, 00:00
Зеленський вперше зустрівся з прем’єром Грузії Іраклі Кобахідзе
Зеленський провів першу зустріч із підсанкційним прем’єром Грузії
4 травня, 19:39
Українські військові фахівці зазначили, що попри вищу вартість тайванських розробок, їхня якість у сферах мікроелектроніки та навігації є критично важливою для фронту
Україна позбувається залежності від Китаю у виробництві дронів завдяки новим партнерам
6 травня, 11:43
Координати оперативно передавалися Міністерству оборони та бойовим бригадам на передовій
Українські хакери розкрили позиції росіян через Starlink
7 травня, 08:16
Засідання Священного Синоду ПЦУ 11 травня 2026 року
ПЦУ ухвалила історичне рішення: канонізовано творця архітектурного символу Чернівців (фото)
11 травня, 17:34
Дмитро Рогозін налякав росіян песимістичним прогнозом
Соратник Путіна, який вітав напад на Україну, розказав росіянам, що тепер на них чекає
17 травня, 16:35

Суспільство

День вишиванки. Решетилівська майстриня розповіла, яким має бути правильний весільний рушник і яка його ціна
День вишиванки. Решетилівська майстриня розповіла, яким має бути правильний весільний рушник і яка його ціна
Чому Єрмак консультувався з астрологинею? Адвокат ексглави Офісу президента зробив цікаве припущення
Чому Єрмак консультувався з астрологинею? Адвокат ексглави Офісу президента зробив цікаве припущення
Військовий звинуватив керівника Інституту танкових військ. Генерал відповів
Військовий звинуватив керівника Інституту танкових військ. Генерал відповів
День вишиванки. Знана майстриня, яка готувала сорочки для всіх президентів, поділилася професійними секретами
День вишиванки. Знана майстриня, яка готувала сорочки для всіх президентів, поділилася професійними секретами
Поліг під час оборони Сіверська. Згадаймо Максима Гоголя
Поліг під час оборони Сіверська. Згадаймо Максима Гоголя
Антимігрантська паніка. Демограф пояснив, чому українцям зараз не варто хвилюватися
Антимігрантська паніка. Демограф пояснив, чому українцям зараз не варто хвилюватися

Новини

Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15
В Україні дощі, грози: погода на 21 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua