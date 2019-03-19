«Лото-Забава»: у Дрогобичі виграно 1 000 000 гривень! новини компаній



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Цього року вже 11 тиражів поспіль у «Лото-Забава» виграють 1 млн грн

Під час розіграшу 1023-го тиражу, що відбувся 17 березня 2019 року, у «Великій грі» було виграно 1 000 000 гривень. Того дня першою кулькою, що випала на початку розіграшу з великого лототрону, стала кулька з парним числом 50. Це гарантувало розіграш 1 млн гривень у категорії «три горизонталі з двома пільговими підковками», проте виграшу у цій категорії не трапилось.

Виграш в 1 000 000 гривень гравцю з Львівщини принесла не кулька, адже приз трапився у категорії «три горизонталі з однією пільговою підковкою».

Виграшний білет №0377460 було придбано у м.Дрогобич Львівської області у магазині «Спортліга», розташованому за адресою: вул. Пилипа Орлика, 9. Переможець відкрив новий десяток у загальному рахунку мільйонерів і мультимільйонерів, став 321-м щасливчиком на лічильнику «Лото-Забава» і дев‘ятим у цьому році.

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» запрошує новоспеченого мільйонера завітати до Києва, стати почесним учасником «КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ «М.С.Л.» і взяти участь в ексклюзивній подарунковій програмі «Два дні з життя мільйонера» для двох осіб. Нагадаємо, 8-9 грудня 2018 року цією пропозицію скористалася переможниця з Харківщини - Оксана Сорокіна, яка завітала до Києва на програму «Два дні з життя мільйонера» разом зі своєю свекрухою Надією Андріївною та провела незабутній уїк-енд.

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» вітає головного переможця 1023-го тиражу та радить йому звернутися на гарячу лінію за телефоном 0(800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу.