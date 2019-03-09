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    Економіка та фінанси

    Безробітний американець виграв у лотерею $27З млн

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    Щасливчику Майку Вірскі 54 роки - Безробітний американець виграв у лотерею $27З млн
    Щасливчику Майку Вірскі 54 роки

    Останній рік переможець лотереї шукав роботу, проте давно не отримував запрошення на співбесіди

    Безробітний чоловік з американського штату Нью-Джерсі зірвав джекпот у лотерею Mega Millions в розмірі 273 мільйони доларів.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Щасливчик, якого звуть Майк Вірскі, заявив, що хоче нагородити таємничу людину, яка 7 березня повернула його квитки продавцю, після того як він забув їх на касі, зосередившись на своєму мобільному телефоні. Коли Вірський повернувся до магазина і заявив, що квитки належать йому, їх віддали співробітники магазину.

    Тепер володар величезних статків збирається віддячити чесній людині, яка могла стати мультимільйонером, привласнивши його квиток. Як саме, він не повідомив. 

    54-річний чоловік повідомив, що розлучився минулої осені після 15 років шлюбу, останній рік він шукав роботу, проте давно не отримував запрошення на співбесіди. 

    Тепер працювати новоспечений мільйонер не планує зовсім, а лише «сидіти склавши руки і насолоджуватися» грошима. Перше, що він збирається зробити зі своїм багатством - придбати новий пікап, потім нову машину матері і перебудувати її будинок.

    До слова, депутати міської ради міста Кам'янець-Подільський на Хмельниччині звернулися до органів центральної влади з вимогою почати вирішення проблеми грального бізнесу

    Джерело: 112 Україна

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