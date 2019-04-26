Лоукостер SkyUp запускає регулярні польоти з Києва до Іспанії та Італії



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Літак SkyUp Airlines

SkyUp Airlines розпочинає регулярну програму польотів з Києва до міст Іспанії та Італії

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 26 квітня розпочинає регулярну програму польотів з Києва до Іспанії та Італії.

«26 квітня 2019 року за планом SkyUp Airlines розпочинає регулярну програму польотів з Києва до міст Іспанії та Італії», - йдеться в повідомленні прес-служби авіакомпанії.

Так, рейси сполученням Київ – Аліканте (Іспанія) виконуватимуться чотири рази на тиждень: щовівторка, щочетверга, щоп’ятниці та щонеділі. Вартість квитка в одну сторону становить від 2 000 грн (без багажу). Польоти Київ – Тенерифе (Іспанія) – Київ виконуватимуться двічі на тиждень: щовівторка та щоп’ятниці. Вартість квитка в одну сторону становить від 4 661 грн (без багажу).

Крім того, відкривається рейс сполученням Київ – Неаполь – Київ. Авіарейси виконуватимуться двічі на тиждень: щовівторка та щоп’ятниці. Вартість квитка в одну сторону становить від 1 869 грн (без багажу).

Нагадаємо, нещодавно українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків до Парижа й Ніцци (Франція) з Києва та Харкова.