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    Лоукостер SkyUp запускає регулярні польоти з Києва до Іспанії та Італії

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    Літак&nbsp;SkyUp Airlines - Лоукостер SkyUp запускає регулярні польоти з Києва до Іспанії та Італії
    Літак SkyUp Airlines

    SkyUp Airlines розпочинає регулярну програму польотів з Києва до міст Іспанії та Італії

    Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 26 квітня розпочинає регулярну програму польотів з Києва до Іспанії та Італії.

    «26 квітня 2019 року за планом SkyUp Airlines розпочинає регулярну програму польотів з Києва до міст Іспанії та Італії», - йдеться в повідомленні прес-служби авіакомпанії.

    Так, рейси сполученням Київ – Аліканте (Іспанія) виконуватимуться чотири рази на тиждень: щовівторка, щочетверга, щоп’ятниці та щонеділі. Вартість квитка в одну сторону становить від 2 000 грн (без багажу). Польоти Київ – Тенерифе (Іспанія) – Київ виконуватимуться двічі на тиждень: щовівторка та щоп’ятниці. Вартість квитка в одну сторону становить від 4 661 грн (без багажу).

    Крім того, відкривається рейс сполученням Київ – Неаполь – Київ. Авіарейси виконуватимуться двічі на тиждень: щовівторка та щоп’ятниці. Вартість квитка в одну сторону становить від 1 869 грн (без багажу).

    Нагадаємо, нещодавно українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків до Парижа й Ніцци (Франція) з Києва та Харкова.

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