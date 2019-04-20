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    Економіка та фінанси

    Авіакомпанія SkyUp поповнилася сьомим літаком Boeing

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    <span>Boeing 737-800 авіакомпанії SkyUp&nbsp;</span> - Авіакомпанія SkyUp поповнилася сьомим літаком Boeing
    Boeing 737-800 авіакомпанії SkyUp 
    Фото: SkyUp

    Повітряне судно прибуло в аеропорт «Бориспіль» з канадського аеропорту

    Українська авіакомпанія SkyUp 20 квітня поповнила флот сьомим за рахунком літаком Boeing 737. Про це повідомили avianews.com в компанії.

    Повітряне судно модифікації 737-800, забарвлене в повну ліврею лоукоста, прибуло в аеропорт «Бориспіль» з канадського аеропорту Гамільтон. 

    Літак на 189 місць випущений в 2004 році і внесений в український реєстр під реєстрацією UR-SQH. Раніше літав в авіакомпаніях Sterling Airlines і Sunwing Airlines. Авіалайнер оснащений здвоєними законцівками крила Split Scimitar Winglets для зменшення споживання палива.

    У SkyUp додали, що отриманий літак відправиться в перший рейс найближчим часом.

    Наразі флот авіакомпанії складається з п'яти Boeing 737-800 на 189 місць і двох Boeing 737-700 на 144 і 149 місць.

    До кінця травня флот поповниться ще одним Boeing 737-800 1999 року випуску. Повітряне судно, як повідомили в SkyUp, буде використовуватися в якості резервного і буде здійснювати разові Ad-Hoc чартери на замовлення корпоративних клієнтів.

    Нагадаємо, нещодавно українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків до Парижа й Ніцци (Франція) з Києва та Харкова.

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