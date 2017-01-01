Поліція затримала дев’ять осіб, які блокували мікроавтобус із затриманим Саакашвілі

Більшість із затриманих активістів правоохоронці вже відпустили

Поліція Києва затримала і вже відпустила 9 осіб, які сьогодні в центрі Києва блокували мікроавтобус, на якому правоохоронці намагалися відвезти затриманого колишнього голову Одеської обласної державної адміністрації, екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі на допит. Про це повідомила прес-секретар поліції Києва Оксана Блищик. «Дев'ятьох



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Блокування активістами мікроавтобуса правоохоронців із затриманим Михайлом Саакашвілі

Більшість із затриманих активістів правоохоронці вже відпустили

Поліція Києва затримала і вже відпустила 9 осіб, які сьогодні в центрі Києва блокували мікроавтобус, на якому правоохоронці намагалися відвезти затриманого колишнього голову Одеської обласної державної адміністрації, екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі на допит. Про це повідомила прес-секретар поліції Києва Оксана Блищик.

«Дев'ятьох осіб було доставлено в райуправління, більшість уже відпустили», - сказала вона агентству «Інтерфакс-Україна».

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика. Під час сутичок на Костьольній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

Прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Саакашвілі.

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