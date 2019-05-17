Екс-регіонал, через якого бойовики «ДНР» розстріляли 10 спецпризначенців, отримав вісім років тюрми, але відсидить рік



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За «законом Савченко» Миколі Бутрименку залишилося перебувати під вартою близько року

Екс-депутат райради від Партії регіонів у 2014 році запропонував спецпризначенцямцям переночувати в його ангарі, а сам здав їх бойовикам «ДНР»

Куйбишевський районний суд Запорізької області засудив до восьми років позбавлення волі жителя Шахтарська Донецької області Миколу Бутрименка, якого визнали причетним до загибелі 10 бійців спецназу в ході АТО в липні 2014 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

Зазначено, що 16 травня судом розглянуто кримінальне провадження за обвинуваченням громадянина Бутрименка в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених статтею про терористичний акт і фінансуванні тероризму.

У вироку зазначається, що обвинувачений визнаний винним тільки у фінансуванні тероризму. У скоєнні теракту Бутрименко виправданий у зв'язку з тим, що органом обвинувачення в суді не доведено участь обвинуваченого в його скоєнні.

Засудженому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на термін вісім років з конфіскацією майна.

Запобіжний захід обвинуваченому до набуття вироком чинності залишено у вигляді утримання під вартою.

При цьому термін ув'язнення Бутрименка перерахований за «законом Савченко» (закон про зарахування одного дня попереднього ув'язнення як двох днів в термін основного покарання).

Таким чином, засудженому залишилося перебувати під вартою близько року.

Згідно з інформацією в ЗМІ, екс-депутат Шахтарської райради від Партії регіонів Бутрименко був причетний до загибелі двох груп бійців українського спецпідрозділу 23 липня 2014 року.

У цей день він запропонував українським військовим переночувати в його ангарі, а сам здав їхні позиції терористам ДНР. Вони розстріляли 10 і поранили п'ятьох українських спецпризначенців.

Бутрименко був затриманий українськими військовими в ході спецоперації на лінії розмежування в Донецькій області в червні 2016 року.