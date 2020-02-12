Луценко відвідав поранених бійців у Києві та нарвався на «палку дискусію»



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Юрій Луценко провідав поранених бійців у Київському госпіталі

«Хлопці рубали з плеча, Луценко тримався і відповідав відверто»

Волонтерка Наталія Юсупова, яка не перший рік опікується пораненими бійцями у столичному госпіталі, запросила колишнього генпрокурора Юрія Луценка відвідати українських воїнів в лікарні. На що Луценко відповів згодою, та навіть попередив, що «не хоче, аби це виглядало як піар». Зазначимо, що це запрошення було зроблене публічно, в неділю 9 лютого, через листування у коментарях до посту у «Фейсбук». Із того часу колишній генпрокурор вже двічі побував у госпіталі, про що волонтерка розповіла у соцмережі.

«У неділю надсилають мені кілька посилань, де пишуть, що екс прокурор Юрій Луценко живе в Лондоні, подорожує, насолоджується життям і все у нього весело і красиво. Зазвичай я таке не читаю, але тут все таки відкрила і якось мене «накрило». Надивишся в госпіталі на важкі поранення і вже не розумієш, чому одні воюють, а інші жирують. Вся на емоціях пишу пост, чому мовляв наші політики і чиновники трохи попрацювавши, їдуть жити в цивілізовані країни, залишаючи при цьому злиденну країну. Через кілька хвилин з'являється комент Юрія Луценка, про те, що це все плітки, що він живе в Києві і нікуди виїжджати не збирається. А я у відповідь йому пишу, що якщо це все неправда, тоді завтра чекаю вас у госпіталі. Юрій Віталійович говорить «ну ок, без проблем, тільки не хочу, щоб це виглядало як піар». Люди стали обурюватися, писати, що він не прийде, що всі вони однакові, немає їм віри, всі політики брешуть. Понеділок, в 12 дня смс «Я прийшов тобі нема…Луценко». Приходжу в госпіталь, всі посміхаються, говорять, приходив прокурор, тобі привіт, приніс багато всього для поранених і залишив в їдальні», - пише волонтерка.

Юсупова розповіла, що після цього вона «здзвонилася» з колишнім очільником Генпрокуратури та вони домовилися у вівторок вже разом завітати до поранених бійців та поспілкуватися з ними.

«Юрій Віталійович пробув з нами кілька годин, вже починало темніти, коли розійшлися. Воїнів зібралося багато, дискусія була дуже палкою і конструктивною. Хлопці рубали з плеча, Луценко тримався і відповідав відверто. Суть розмови залишиться без докладного оголошення, звичайно теми стосувалися обстановки в країні в цілому», - розповіла Юсупова.

Вона додала, що наразі у військових питань багато, а проблем ще більше, тому представникам влади необхідно вести з ними діалог.

«Ці люди пройшли війну і зараз захищають нашу країну, їх треба чути! На жаль, нова влада зайнята зовсім іншими питаннями, спасибі, що колишні приходять», - додала волонтерка.

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