Справа Гандзюк: прокуратура уклала угоду з Павловським



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Ігоря Павловського підозювали в організації замаху на Катерину Гандзюк

Судове засідання щодо ймовірного затвердження угоди відбудеться в Приморському суді Одеси

Генеральна прокуратура уклала угоду з підозрюваним в організації вбивства Катерини Гандзюк Ігорем Павловським і направила в суд обвинувальний акт. Його більше не вважають можливим організатором.

Про це повідомив батько Катерини Гандзюк Віктор на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 5 серпня.

«Є інформація, що прокуратура збирається затвердити угоду із Собакою (прізвисько Павловського) без моєї згоди. І провести суд щодо нього нишком. Мені прокуратура ніякої угоди не показувала і взагалі інформація щодо Павловського для мене і мого адвоката закрита. У Херсонському суді дізнався, що справу передали в Приморський суд Одеси за клопотанням Верховного Суду»,- написав батько вбитої активістки.

Віктор Гандзюк обурився, що правоохоронці вважають Павловського не організатором нападу на дочку, а тільки особою, яка замовчувала інформацію про злочин.

З прокуратурою зв'язалося «Громадське», і там підтвердили інформацію про укладення угоди.

«Павловський звинувачується за ч. 1 ст. 396 КК України в заздалегідь не обіцяному приховуванні тяжкого злочину. Обвинувальний акт направлено до суду з угодою про визнання винуватості», - повідомила прокурор у справі Вікторія Калита.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до трьох місяців, обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Судове засідання щодо ймовірного затвердження угоди відбудеться в Приморському суді Одеси. Дата засідання ще не призначена.

Раніше у Генпрокуратурі заявили, що фігурант справи щодо вбивства Катерини Гандзюк Ігор Павловський не порушував умов запобіжного заходу, бо він у нього закінчився.

Ігоря Павловського, колишнього помічника народного депутата від фракції «Блок Петра Порошенка» Миколи Паламарчука в Херсоні, підозювали в організації замаху на Катерину Гандзюк. 26 квітня суд відпустив його під домашній арешт.

Як відомо, батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк розповів, що він мав зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура припинила розслідування провадження проти голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і кримінального авторитета Олексія Левіна, підозрюваних в організації вбивства виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.