У ГПУ пояснили, чому «хворий» фігурант справи Гандзюк розважався на матчі в Одесі



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Павловський їздив на футбол, бо в нього закінчився запобіжний захід

Термін запобіжного заходу Ігорю Павловському, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, уже завершився, повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко в коментарі УНІАН.

Він зазначив, що прокурори не подавали клопотання про продовження дії запобіжного заходу через стан його здоров’я.

28 липня Павловський відвідав матч між київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем» в Одесі.

Адвокат батька Гандзюк Євгенія Закревська розповіла, що прокуратура не інформує її про судові засідання у справі Павловського, про його запобіжний захід та інші слідчі дії. Усе це сталося після того, як справу Павловського було відокремлено в окреме провадження від основної справи вбивства активістки, каже адвокат.

«Тому його поява на футболі – це логічна кульмінація всього, що відбувалося останнім часом», – вважає Закревська.

Ігоря Павловського, колишнього помічника народного депутата від фракції «Блок Петра Порошенка» Миколи Паламарчука в Херсоні, підозрюють в організації замаху на Катерину Гандзюк. 26 квітня суд відпустив його під домашній арешт.

Нагадаємо, 24 квітня голові Херсонської обласної ради прокуратура оголосила нову підозру. Тепер його підозрюють не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Катерини Гандзюк. Тепер ідеться про статтю 121 ч. 2 Кримінального кодексу — замовленні побиття. Це передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Раніше Мангера обвинувачували в організації вбивства й умисному вбивстві, що передбачало позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що 12 квітня Мангер вийшов на роботу.

Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу. 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць.

11 березня з Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.

Нагадаємо, раніше батько Гандзюк висловив обурення у зв’язку з м’якими вироками, які суд виніс виконавцямвбивства його дочки.

6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив 5 колишніх учасників антитерористичної операції за вбивство Гандзюк.