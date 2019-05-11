Лукашенко оцінив втрати Білорусі від брудної нафти у сотні мільйонів доларів



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Фото: belta.by

Білорусь розраховує, що Росія компенсує їй збитки від простою та забруднення нафтопереробних заводів, остаточну суму яких мають підрахувати фахівці

Президент Білорусі Олександр Лукашенко оцінює втрати країни від забрудненої російської нафти в сотні мільйонів доларів США. «Ми недоотримали певний прибуток, валютну виручку, транзит - ми величезні гроші втратили. Це сотні мільйонів доларів», - заявив він у суботу, 11 травня, передає державна агенція БелТА.

За словами Лукашенка, під час підрахунку збитків будуть враховуватися кілька складових. «Це величезна шкода, завдана нафтопроводу, самому обладнанню на нафтопроводах - це ж насоси на самих станціях і все інше - і на НПЗ. Два нафтопереробні заводи («Нафтан» та «Мозирський НПЗ» - ред.) були забруднені. І це величезний збиток, який був завданий країні», - зазначив він.

Лукашенко також додав, що через забруднення нафти Новополоцький завод працював лише наполовину, а Мозирський - на третину. Крім того, він нагадав, що Білорусь планувала почати ремонт кількох ділянок нафтопроводу «Дружба», однак початок ремонтних робіт був відкладений, щоб не зупиняти російський транзит.

За словами Лукашенка, питання конкретної суми і механізму компенсації втрат білоруської стороні від поставки неякісної російської нафти поки не обговорювалося з президентом Росії Володимиром Путіним. «Він розуміє, що треба збиток компенсувати. Він сам сказав, що це величезні втрати для Росії, іміджеві втрати. А в центрі цього збитку лежить Білорусь. Ми найбільше втратили від цього», - зазначив Лукашенко, додавши, що точну суму мають підрахувати фахівці.

Як повідомлялося, пізно увечері 19 квітня концерн «Белнафтохим» заявив про різке погіршення якості нафти, що надходила нафтогоном «Дружба» з Росії. За даними концерну, вміст хлорорганічних сполук у нафті марки Urals, що надходив нафтопроводом «Гомельтранснафта Дружба», перевищував «у десятки разів граничні значення за стандартом».

24 квітня постачання нафти «Дружбою» перекрила Польща, а днем пізніше була перекрита і друга гілка - через Україну і Словаччину. У міністерстві енергетики Росії підтвердили факт забруднення російської нафти дихлоретаном - токсичною речовиною, яку застосовують як розчинник жирів та парафінів. Ця речовина має сильну корозійну дію.

11 травня компанія «Укртранснафта» відновила транзит нафти до Європейського Союзу магістральним нафтопроводом «Дружба».