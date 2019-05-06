Ціни на нафту почали різко знижуватись після заяви Трампа про збільшення мита на китайські товари



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Минулого тижня Трамп написав у своєму мікроблозі у Twitter, що вже в п'ятницю підніме мита на товари китайського експорту загальною вартістю $200 млрд з 10% до 25%

Наразі ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 69,34 долара за барель, що на $1,52 (2,15%) нижче за рівень закриття попередньої сесії

Ціни на нафту почали знижуватись у понеділок, 6 травня, на тлі заяв президента США Дональда Трампа про нове зростання мит на низку китайських товарів.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Зазначається, що заяви Трампа поставили під загрозу хід торговельних переговорів між Вашингтоном і Пекіном.

Вартість липневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $69,33 за барель, що на $1,52 (2,15%) нижче за рівень закриття попередньої сесії. У п'ятницю ці контракти зросли в ціні на $0,1 (0,14%) - до $70,85 за барель.

Ф'ючерс на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $1,48 (2,31%) - до $60,51 за барель. За підсумками попередніх торгів контракт збільшився в ціні на $0,13 (0,21%) - до $61,94 за барель.

Минулого тижня Трамп написав у своєму мікроблозі у Twitter, що вже в п'ятницю підніме мита на товари китайського експорту загальною вартістю $200 млрд з 10% до 25%.

«Інші товари на $325 млрд, що відправляються Китаєм до нас, не обкладаються митом, але незабаром будуть - на рівні 25%, - додав американський президент. - Торговельні переговори з КНР тривають, але занадто повільно, оскільки вони хочуть переглянути домовленості. Ні!», - написав Трамп.

За даними The Wall Street Journal, заяви Трампа застали Пекін зненацька, і Китай може скасувати переговори, які мали відновитися у Вашингтоні цієї середи.

«У тому випадку, якщо США і Китай відмовляться від подальших переговорів, вартість нафти WTI може повернутися до мінімумів 2019 року - близько $50 за барель», - відзначає економіст OCBC Хові Лі.

Таке рішення, за словами експерта, не тільки негативно позначиться на глобальному попиті на нафту, а й зведе нанівець зниження запасів у США, яке підтримувало ринок протягом квітня.

Станом на 09:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 69,34 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 69,71 долара за барель, що на 1,14 дол. нижче за рівень закриття торгів ($70,85).