Лукашенко: вночі до Білорусі не впустили 170 громадян України і Польщі



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Президент Олександр Лукашенко проголосував на виборах Фото: Белта

«З-під контролю нічого не вийде»

В ніч з 8 на 9 серпня до Білорусі не пустили близько 170 громадян України і Польщі. Про це повідомив президент Білорусі, який вже проголосував на виборах. За його словами, серед тих, кого не пустили, були і громадяни Росії, які не змогли пояснити мету приїзду.

«Або фальшиві візи показували, або взагалі не могли пояснити, чого їдуть. Тому на кордоні контроль дуже серйозний. Ми також посилили спостереження в зв'язку з останніми подіями за білорусько-російською ділянкою кордону. До речі, і там були люди, яких ми видворили з країни», - цитує агентство «Белта» слова Олександра Лукашенка.

Він заявив, що «з-під контролю нічого не вийде» і додав, що це головна задача діючої влади.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі основний день голосування на президентських виборах. Напередодні глава ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина повідомила, що 41,7% виборців вже скористалися своїм правом голосу достроково.

9 серпня на всій території Білорусі спостерігаються перебої у роботі інтернету. Видання «Медіазона», телеканал «Белсат», опозиційний телеграм-канал Nexta повідомляють про проблеми з користуванням зокрема соцмереж, які спостерігаються у користувачі різних інтернет-провайдерів.

На в’їздах і виїздах з Мінська з’явилися блокпости. Про це повідомили ведучі виборчого марафону телеканалу «Белсат» у прямому ефірі. «Є перекритими 2 з 4 смуг руху на в’їзд і виїзд з Мінська. На блокпостах стоять автоматники», передає «Белсат.

Як повідомляв «Главком», напередодні виборів президента Білорусі в Мінську з'явилася військова техніка. У місті зафіксували колони бронетранспортерів. Також у Мінську затримали начальника штабу кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської Марію Мороз. А сама Тихановська напередодні покинула свою квартиру в цілях безепеки.