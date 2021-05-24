Повний контроль. Лукашенко відключатиме зв'язок у Білорусі, коли заманеться

Невиконання операторами вимог про відключення зв'язку буде грубим порушенням, їм загрожуватимуть санкції аж до позбавлення ліцензії

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який дозволяє відключати зв'язок по всій країні. Як йдеться в документі, такі заходи можуть бути вжиті в разі загрози національній безпеці. Про це пише Белта.

Повідомляється, що для запобігання ситуацій, які створюють загрозу національній безпеці Білорусі, можуть бути вжиті заходи щодо обмеження роботи мереж електрозв'язку. Зокрема, мова йде про скорочення часу, обсягів їх використання або зміну режимів роботи. Також дозволяється тимчасове припинення роботи мереж зв'язку.

Також повідомляється, що повноваження з управління мережею електрозв'язку загального користування надаються оперативно-аналітичному центру при президенті Білорусі. Невиконання операторами вимог про відключення зв'язку буде грубим порушенням, їм загрожуватимуть санкції аж до позбавлення ліцензії.

Тим часом, президент Білорусі підписав декрет «Про захист суверенітету і конституційного ладу», який передбачає передачу президентських повноважень Раді безпеки в разі його загибелі. «Документом передбачається, що в разі загибелі глави держави внаслідок замаху, здійснення акту тероризму, зовнішньої агресії, інших насильницьких дій всі державні органи та їх посадові особи діють відповідно до рішень Ради безпеки, на засіданнях якої головує прем'єр-міністр», – ідеться в повідомленні.