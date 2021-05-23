Лукашенко став загрозою для міжнародної безпеки – Туск

Лукашенко став загрозою не лише для своїх громадян, а й для міжнародної безпеки, заявив Дональд Туск

Голова Європейської народної партії, ексголова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко став загрозою для міжнародної безпеки, на тлі затримання опозиційного журналіста сьогодні.

Про це Туск написав у мережі Тwitter.

«Лукашенко став загрозою не лише для своїх громадян, а й для міжнародної безпеки. Акт державного тероризму з його боку (затримання Протасевича, – ред.) вимагає негайної та жорсткої реакції усіх європейських урядів та установ», – йдеться у дописі.

Lukashenko has become a threat not only to his own citizens but also to international security. His act of state terrorism demands an immediate and tough reaction of all European governments and institutions. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) May 23, 2021

Як відомо, Україна вимагає від Білорусі негайно звільнити Олега Протасевича.

Сьогодні зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська наголошує, що оскільки Протасевич звинувачується у тероризмі, на батьківщині йому може загрожувати смертна кара.

Народний депутат України від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко розмістив після затримання схвальний пост щодо білоруського президента на своїй сторінці у Facebook.