Лукашенко став загрозою для міжнародної безпеки – Туск

Голова Європейської народної партії, ексголова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко став загрозою для міжнародної безпеки, на тлі затримання опозиційного журналіста сьогодні.

Про це Туск написав у мережі Тwitter.

«Лукашенко став загрозою не лише для своїх громадян, а й для міжнародної безпеки. Акт державного тероризму з його боку (затримання Протасевича, – ред.) вимагає негайної та жорсткої реакції усіх європейських урядів та установ», – йдеться у дописі.

Lukashenko has become a threat not only to his own citizens but also to international security. His act of state terrorism demands an immediate and tough reaction of all European governments and institutions.