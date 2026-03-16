«Реал» марить провідним футболістом «Баварії» – ЗМІ

Антон Федорців
Антон Федорців
«Реал» марить провідним футболістом «Баварії» – ЗМІ
Майкл Олісе матиме нагоду стати «галактікос»
фото: Reuters

Королівський клуб налаштований підписати одного з лідерів німецького гранда

Півзахисник мюнхенської «Баварії» Майкл Олісе серйозно зацікавив мадридський «Реал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

«Вершкові» планують підсилити склад у літнє трансферне вікно. Француз із Бундесліги став пріоритетною ціллю мадридців. У підписанні хавбека зацікавлений особисто президент «Реала» Флорентіно Перес.

Функціонер нібито готовий виділити на трансфер Олісе 160 млн євро. Контракт півзахисника збірної Франції з «Баварією» чинний до літа 2029 року. «Ротен» придбали його влітку 2024-го в лондонського «Крістал Пелас» за 53 млн євро.

У нинішньому сезоні Олісе зіграв 38 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 15 голів і 27 результативних передач. У складі «Баварії» француз виходить на позиціях правого вінгера й атакувального хавбека.

Нагадаємо, раніше хавбек «вершкових» Федеріко Вальверде був визнаний гравцем тижня у головному єврокубку. Уругваєць оформив хет-трик у протистоянні з англійським грандом. У голосуванні хавбек випередив трьох конкурентів із дублями.

До слова, воротар «Реала» Тібо Куртуа став найкращим асистентом Ліги чемпіонів серед голкіперів. У середу бельгієць оформив третій асист у кар'єрі. Він допоміг Вальверде забити перший м'яч у ворота «Манчестер Сіті».

