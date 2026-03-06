«Барселона» та «Реал» проігнорують ностальгійну акцію чемпіонату Іспанії

Ретрокомплект мадридського «Атлетіко» на честь 120-річчя клубу в 2023-му

Місцеві гранди не приєднаються до цікавого заходу на внутрішній арені

Перший в історії іспанської Ла Ліги «ретротур» відбудеться без «Барселони» та мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт дивізіону.

Особливим цьогоріч стане 31-й тур еліти чемпіонату Іспанії. Тамтешні клуби вийдуть на поєдинки в ретрокомплектах, що ґрунтуються на дизайні форм із власного минулого. Суддівські бригади також матимуть вінтажну форму, а в телетрансляції повернеться ретрографіка.

Усі варіанти форми команди презентують на Тижні моди в Мадриді. Захід відбудеться 19 березня. Натомість «ретротур» запланований на 10-13 квітня.

«Барса» не братиме участі в акції через технічні проблеми. Каталонці не встигнуть вчасно створити ретроформу, тож планують реабілітуватися в наступному сезоні. Натомість «Реал», а також столичні «Райо Вальєкано» та «Гетафе» не приєдналися до проєкту.

Нагадаємо, раніше «Реал» надовго втратив нападника Родріго Гоеса. Бразилець порвав «хрести» правого коліна. Він вибув до кінця кампанії, пропустить ЧС-2026 і не повернеться на поле щонайменше півроку.

Тим часом фанати «Реала» знайшли винного в невдачах клубу. Після поразки від столичного «Гетафе» (0:1) вболівальники «вершкових» вимагали відставки президента «Реала». Реакція Флорентіно Переса на вимогу наразі невідома.