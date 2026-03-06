Головна Спорт Новини
«Барселона» та «Реал» проігнорують ностальгійну акцію чемпіонату Іспанії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Барселона» та «Реал» проігнорують ностальгійну акцію чемпіонату Іспанії
Місцеві гранди не приєднаються до цікавого заходу на внутрішній арені

Перший в історії іспанської Ла Ліги «ретротур» відбудеться без «Барселони» та мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт дивізіону.

Особливим цьогоріч стане 31-й тур еліти чемпіонату Іспанії. Тамтешні клуби вийдуть на поєдинки в ретрокомплектах, що ґрунтуються на дизайні форм із власного минулого. Суддівські бригади також матимуть вінтажну форму, а в телетрансляції повернеться ретрографіка.

Усі варіанти форми команди презентують на Тижні моди в Мадриді. Захід відбудеться 19 березня. Натомість «ретротур» запланований на 10-13 квітня.

«Барса» не братиме участі в акції через технічні проблеми. Каталонці не встигнуть вчасно створити ретроформу, тож планують реабілітуватися в наступному сезоні. Натомість «Реал», а також столичні «Райо Вальєкано» та «Гетафе» не приєдналися до проєкту.

Нагадаємо, раніше «Реал» надовго втратив нападника Родріго Гоеса. Бразилець порвав «хрести» правого коліна. Він вибув до кінця кампанії, пропустить ЧС-2026 і не повернеться на поле щонайменше півроку.

Тим часом фанати «Реала» знайшли винного в невдачах клубу. Після поразки від столичного «Гетафе» (0:1) вболівальники «вершкових» вимагали відставки президента «Реала». Реакція Флорентіно Переса на вимогу наразі невідома.

