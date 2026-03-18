Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Лунін прокоментував перший за два місяці матч за «Реал»

Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Андрій Лунін успішно підстрахував Тібо Куртуа
фото: EFE

Українець допоміг іспанському гранду вийти в чвертьфінал головного єврокубка

Голкіпер мадридського «Реала» Андрій Лунін поділився емоціями від поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського «Манчестер Сіті» (2:1). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Воротар збірної України зявився на полі після перерви. Основний кіпер Тібо Куртуа зазнав ушкодження у першому таймі. Лунін замінив бельгійця і зберіг ворота сухими.

«Шкода Тібо, у нас зараз не найкраща серія з травмами. Сьогодні було важко, навіть в більшості. Ми впоралися, вийшли в чвертьфінал і рухаємося далі. Воротарю завжди хочеться, щоб суперник не мав жодного моменту, але це Ліга чемпіонів, це «Сіті». Ми знали, що за матч нас чекає, і що будуть момент, коли тут доведеться постраждати», – розповів українець.

За словами Луніна, наразі він не загадує наперед. Куртуа повинен пройти обстеження і проконсультуватися з лікарями перед дербі Мадрида з «Атлетіко» 22 березня. Сам же дублер «завжди готовий» підстрахувати бельгійського голкіпера.

Поєдинок проти «Манчестер Сіті» став для Луніна першим із середини січня. Тоді він вийшов у старті «вершкових» на матч Кубка Іспанії, який «Реал» сенсаційно програв (2:3). Натомість у Лізі чемпіонів резервний воротар не грав із протистояння з пірейським «Олімпіакосом» (4:3) в основному раунді.

Загалом у нинішньому сезоні Лунін провів лише чотири поєдинки, в яких пропустив вісім голів. Завершив без пропущених українець лише матч проти «Манчестер Сіті». Контракт воротаря з «вершковими» чинний до літа 2030 року.

До слова, раніше «Реал» накинув оком на одного з лідерів «Баварії» з Мюнхена. Півзахисник Майкл Олісе став пріоритетною ціллю «вершкових» на літо. Президент мадридців Флорентіно Перес нібито готовий виділити на трансфер 160 млн євро.

Нагадаємо, «Реал» вирішив проігнорувати ностальгійну акцію Ла Ліги. Іспанські клуби вийдуть на поєдинки одного з турів у ретрокомплектах. Суддівські бригади також матимуть вінтажну форму, а в телетрансляції повернеться ретрографіка.

Теги: Андрій Лунін ФК Реал (Мадрид) Тібо Куртуа Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Скелетоніст Лавренюк: Система відбору на Олімпіаду є несправедливою
«Шахтар» – «Лех»: де дивитися вирішальну гру 1/8 фіналу Ліги конференцій
Лунін прокоментував перший за два місяці матч за «Реал»
Усик назвав суперника, з яким хоче провести прощальний бій
Ліга чемпіонів 18 березня 2026: прогнози і анонси матчів 1/8 фіналу
Клуб Серії А за 29 турів випустив на поле одного італійця на одну хвилину

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua