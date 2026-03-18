Лунін прокоментував перший за два місяці матч за «Реал»

Українець допоміг іспанському гранду вийти в чвертьфінал головного єврокубка

Голкіпер мадридського «Реала» Андрій Лунін поділився емоціями від поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського «Манчестер Сіті» (2:1). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Воротар збірної України зявився на полі після перерви. Основний кіпер Тібо Куртуа зазнав ушкодження у першому таймі. Лунін замінив бельгійця і зберіг ворота сухими.

«Шкода Тібо, у нас зараз не найкраща серія з травмами. Сьогодні було важко, навіть в більшості. Ми впоралися, вийшли в чвертьфінал і рухаємося далі. Воротарю завжди хочеться, щоб суперник не мав жодного моменту, але це Ліга чемпіонів, це «Сіті». Ми знали, що за матч нас чекає, і що будуть момент, коли тут доведеться постраждати», – розповів українець.

За словами Луніна, наразі він не загадує наперед. Куртуа повинен пройти обстеження і проконсультуватися з лікарями перед дербі Мадрида з «Атлетіко» 22 березня. Сам же дублер «завжди готовий» підстрахувати бельгійського голкіпера.

Поєдинок проти «Манчестер Сіті» став для Луніна першим із середини січня. Тоді він вийшов у старті «вершкових» на матч Кубка Іспанії, який «Реал» сенсаційно програв (2:3). Натомість у Лізі чемпіонів резервний воротар не грав із протистояння з пірейським «Олімпіакосом» (4:3) в основному раунді.

Загалом у нинішньому сезоні Лунін провів лише чотири поєдинки, в яких пропустив вісім голів. Завершив без пропущених українець лише матч проти «Манчестер Сіті». Контракт воротаря з «вершковими» чинний до літа 2030 року.

