Екологи попередили про небезпеку від Ірпінської дамби, яку зруйнували рашисти

26 лютого в районі села Козаровичі російські війська зруйнували греблю, що відділяла річку Ірпінь від Київського водосховища

26 лютого в районі села Козаровичі російські війська зруйнували греблю, що відділяла річку Ірпінь від Київського водосховища

Зокрема, інфікована вода може потрапити у Київське водосховище

Зруйнована російськими військовими Ірпінська дамба може загрожувати екологічною катастрофою всій Київщині. Про це повідомили екологи Української Природоохоронної Групи.

Вони нагадали, що 26 лютого в районі села Козаровичі російські війська зруйнували греблю, що відділяла річку Ірпінь від Київського водосховища.

За півтора місяця вода з водосховища затопила заплаву Ірпеня аж до Горенки, а це понад 20 кілометрів вгору за течією. Вода зупинилась в 1 км від адміністративної межі міста Києва й потенційно може піднятися вище.

«Серед потенційних негативних наслідків розливу – інфікування через затоплені сміттєзвалища та вигрібні ями, забруднення води мастилами та пальним, поширення чужорідних видів риб в Ірпені та Київському водосховищі», – попередили екологи.

Нагадаємо, у Чорнобаївці через російських військових назріває екологічна катастрофа.

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