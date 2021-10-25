Львівщина втратила ветерана війни на Донбасі

Мешканець Червонограда Тарас Гургула помер під час виконання обов'язків військової служби

Причина смерті військового – серцева недостатність

У неділю, 24 жовтня, пішов з життя учасник АТО Тарас Гургула. Мешканець Червонограда Львівської області помер під час виконання обов'язків військової служби. Як повідомляє Червоноградська міська рада, причина смерті військового – серцева недостатність.

38-річний військовослужбовець 24 бригади Тарас Гургула з 2004 року працював на шахтах «Межирічанська», «Зарічна», «Надія» та «Лісова».

У 2014 Тарас Гургула пішов в зону АТО і служив у 80 окремій бригаді, а після демобілізації ніс службу за контрактом у 24 бригаді.

Прощання з військовим відбудеться 27 жовтня.

фото: chervonograd.city

До слова, у неділю окупанти під Кам’янкою били із заборонених мінометів. Повідомлялося, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.