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    Львівщина втратила ветерана війни на Донбасі

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    Мешканець Червонограда Тарас Гургула помер під час виконання обов'язків військової служби - Львівщина втратила ветерана війни на Донбасі
    Мешканець Червонограда Тарас Гургула помер під час виконання обов'язків військової служби
    фото: chervonograd.city

    Причина смерті військового – серцева недостатність

    У неділю, 24 жовтня, пішов з життя учасник АТО Тарас Гургула. Мешканець Червонограда Львівської області помер під час виконання обов'язків військової служби. Як повідомляє Червоноградська міська рада, причина смерті військового – серцева недостатність.

    38-річний військовослужбовець 24 бригади Тарас Гургула з 2004 року працював на шахтах «Межирічанська», «Зарічна», «Надія» та «Лісова».

    У 2014 Тарас Гургула пішов в зону АТО і служив у 80 окремій бригаді, а після демобілізації ніс службу за контрактом у 24 бригаді.

    Прощання з військовим відбудеться 27 жовтня.

    фото: chervonograd.city
    фото: chervonograd.city

    До слова, у неділю окупанти під Кам’янкою били із заборонених мінометів. Повідомлялося, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

    Теги: АТО Львівщина смерть військові Операція Об’єднаних сил
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    Львівщина втратила ветерана війни на Донбасі