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    Доба на Донбасі: окупанти наростили число обстрілів, двоє поранених

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    Бойовики на Донбасі наростили число обстрілів: постраждали двоє військових - Доба на Донбасі: окупанти наростили число обстрілів, двоє поранених
    Бойовики на Донбасі наростили число обстрілів: постраждали двоє військових
    фото з відкритих джерел

    Воїни перебувають в лікувальному закладі

    Упродовж минулої доби, 22 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, двоє з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

    Зокрема, неподалік Золотого-4 ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

    В напрямку Красногорівки найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм.

    В бік Катеринівки окупанти два рази відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

    Наші позиції в районі Новолуганського противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети.

    Біля Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

    Поблизу Луганського ворожі збройні формування два рази вели обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм.

    Неподалік населених пунктів Лебединське та Новоселівка Друга російсько-окупаційні війська задіяли станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

    В районі Зайцевого вогонь відкривався зі стрілецької зброї.

    Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

    Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

    Станом на 7 годину ранку, 23 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Зазначимо, за минулу добу бойовики здійснили чотири обстріли.

    Також повідомлялося, що Україна пропонує міжнародним організаціям відвідати затриманого російського бойовика.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас обстріл Операція Об’єднаних сил озброєння
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    Доба на Донбасі: окупанти наростили число обстрілів, двоє поранених