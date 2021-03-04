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    Сухо, тепло, але вітряно: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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    4 березня&nbsp;вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с - Сухо, тепло, але вітряно: прогноз погоди в Україні на сьогодні
    4 березня вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с

    У Києві 4 березня буде мінлива хмарність, без опадів

    У четвер, 4 березня, в Україні буде мінлива хмарність, проте без опадів. Вночі та вранці на дорогах, крім південної частини, подекуди ожеледиця.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    За даними синоптиків, температура сьогодні вночі становитиме 0-5° морозу; вдень 7-12° тепла, на півночі Лівобережжя 4-9° тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

    У Києві 4 березня мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура у столиці вночі 0-2° морозу, вдень близько 10° тепла.

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    Раніше синоптики дали прогноз на 5-8 березня.

    Також Укргідрометцентр здивував прогнозом на довгі вихідні.

    Також повідомлялося, що у деяких регіонах 9-11 березня буде до -10 градусів

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер
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