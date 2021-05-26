Уряд звільнив двох заступників Степанова

Новий очільник МОЗ має намір змінити 50% керівного складу міністерства

Після звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я на засіданні Кабінету міністрів звільнили двох його заступників. До цього новий міністр Віктор Ляшко анонсував зміну половини керівництва МОЗ.

Про це в Telegram повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

За його словами, Кабінет міністрів розпорядився звільнити Світлану Шаталову з посади заступника міністра охорони здоров'я України (за власним бажанням), а також Ігоря Іващенка - з посади заступника міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції.

Що стосується інших кадрових питань, то Кабмін призначив нового голову Національного агентства України з питань державної служби. Агентство очолила Наталія Алюшина.

Нагадаємо, раніше новопризначений міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявил, що має намір змінити половину керівного складу МОЗ, тобто трьох з шести заступників. А також сформувати колегію при міністерстві.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати.

20 травня Верховна Рада на засіданні проголосувала за призначення Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров‘я.

Також відомо, що заступниці Степанова загрожує штраф через нерозкриття інформації про вакцину.

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